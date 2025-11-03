Ανδρουλάκης: Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο - Τι είπε για Τσίπρα,

Αναφορές σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το εσωκομματικό τοπίο του ΠΑΣΟΚ είχε η τοποθέτηση του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε κατά των δημόσιων δηλώσεων κορυφαίων στελεχών, ξεκαθάρισε ότι το Συνέδριο δε θα είναι ευκαιρία για εσωκομματική συζήτηση, σχολίασε τη διαφαινόμενη επάνοδο Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, ενώ απάντησε και στην κριτική που του ασκείται για τη δημόσια εικόνα του και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Μετά τις αρχικές αναφορές του στο ζήτημα της καρτελοποίησης της οικονομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ «πρέπει να βρεθεί δίπλα στον πολίτη και όχι στα λόγια ούτε από τα κανάλια. Δίπλα στον πολίτη σημαίνει αυτό που κάναμε στη Θεσσαλία και που έχουμε κάνει και αλλού, να γίνεται κάθε μέρα μέχρι να κλείσουν οι κάλπες των εθνικών εκλογών».

Αναφορικά με την εσωκομματική κριτική που έχει δεχτεί ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Δεν αξίζει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που τις παίρνει η ΝΔ και αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠΑΣΟΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Για αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια». Συνέχισε μάλιστα λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα πρέπει μέσα από τέτοιες δηλώσεις να πυροβολεί τα πόδια του. «Πρέπει να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο. Όλοι έχουμε το ίδιο όραμα, το ίδιο σχέδιο και τον ίδιο στόχο».

Αιχμές για το Ινστιτούτο Τσίπρα - «Τα μονοπρόσωπα κόμματα εύκολα μπορείς να τα διαφθείρεις»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε επίσης την ανακοίνωση του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. «Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι "έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση". Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; "Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο"; Οι ίδιοι που ήταν, είναι».

Στο ίδιο πλαίσιο απάντησε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι το πρόβλημα τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα. Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις».

«Βατήρας» το Συνέδριο, όχι ευκαιρία για εσωτερική συζήτηση

Αναφερόμενος στο επερχόμενο Συνέδριο ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026 και ότι ξεκαθάρισε ότι θα λειτουργήσει ως «βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών» και ότι δε θα είναι ευκαιρία για εσωκομματική συζήτηση. «Το συνέδριο είναι μια ευκαιρία, όχι για μια εσωτερική συζήτηση, αλλά για μια συζήτηση με την κοινωνία, για την κοινωνία. Προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ, νιώθω πολύ καλά όταν είμαι στον κόσμο και καταλαβαίνω ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναμπεί στην κοινωνία. Μας ακούει ο κόσμος. Δεν θα είναι συνέδριο συσχετισμών, θα είναι συνέδριο της κοινωνίας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα είναι ο βατήρας για τη μάχη των εθνικών εκλογών».

Απαντώντας έμμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου που είπε ότι η εικόνα του προέδρου έχει πρόβλημα, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «γνωρίζω τις δυσκολίες και έχω τις εμπειρίες γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια έκανα πολλές εκλογές για τα τέσσερα χρόνια της προεδρίας μου. Πολλές εκλογές, με λίγα όπλα, με ισχυρούς αντιπάλους και μεγάλη αυτονομία απ' τη διαπλοκή. Ξέρω ότι το ΠΑΣΟΚ δυσκολεύεται, θα μπορούσε να έχει άλλη αντιμετώπιση, αλλά εγώ αυτός θα είμαι και έτσι θα προχωρήσω. Αυτό δεν αλλάζει και δεν αλλάζει γιατί όταν το 2021 ανακοίνωσα ότι θα είμαι υποψήφιος, το έβαλα ως προτεραιότητα: δεν θέλω ξανά το ΠΑΣΟΚ να απολογηθεί για κανέναν. Και αυτή είναι η κομματική υπερηφάνεια των απλών ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, ότι το ΠΑΣΟΚ πια δεν απολογείται».

Τέλος, ανακοίνωσε ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης αναλαμβάνει το έργο της διεύρυνσης του κόμματος.

Διαβάστε επίσης