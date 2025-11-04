Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το μεσημέρι τα διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, θα επιδώσει σήμερα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σήμερα Τρίτη, πραγματοποιούνται διαδοχικές τελετές επίδοσης διαπιστευτηρίων από νέους Πρέσβεις στη χώρα μας. Στις 12:20 η νέα Πρέσβης του Καναδά, Sonya Thissen, θα καταθέσει τα διαπιστευτήριά της, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 12:00, το ίδιο θα πράξει και η πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας, Harriet Berg.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, δέχθηκε τη νέα πρέσβη της Νορβηγίας Harriet E. Berg Eurokinissi

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας με τη νέα πρέσβη της Νορβηγίας Harriet E. Berg Eurokinissi

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, δέχθηκε δέχθηκε τη νέα πρέσβη του Καναδά Sonya Thissen Eurokinissi

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας με τη νέα πρέσβη του Καναδά Sonya Thissen Eurokinissi

Στις 12:40 το μεσημέρι, αναμένεται να υποβάλει τα διαπιστευτήριά της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, η 25η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Με την τελετή αυτή, η κυρία Γκιλφόιλ αναλαμβάνει και επισήμως τα νέα της καθήκοντα ως επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής στη χώρα μας.

Η σειρά της επίδοσης των διαπιστευτηρίων με βάση την οποία η σημερινή διαδικασία ξεκινά με την Νορβηγία, συνεχίζεται με τον Καναδά και ολοκληρώνεται με τις ΗΠΑ καθορίζεται βάση πρωτοκόλλου με κριτήριο τη σειρά με την οποία η διπλωματική αντιπροσωπεία κάθε μιας από τις τρεις χώρες κατέθεσαν το αίτημα στην Ελληνική Προεδρία.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι πρώτες επαφές και δηλώσεις

Ήδη από χθες, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ βρέθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πλατεία Μαβίλη, όπου πραγματοποίησε γνωριμία με το διπλωματικό και διοικητικό προσωπικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της Αμερικανικής Πρεσβείας, μεταδόθηκε ότι «η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με την ομάδα της Αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας πως η μόνιμη ισχύς της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς δεσμούς και πολλά ακόμη».

Newly arrived @USAmbassadorGR Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission's staff. Every day, this team advocates for U.S. business… pic.twitter.com/wT4cuER7Ca — U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) November 3, 2025

Συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη

Αμέσως μετά την τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο, η κυρία Γκιλφόιλ προβλέπεται να μεταβεί στη νέα της έδρα στη Βασιλίσσης Σοφίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη. Ως είθισται, αντίγραφο των διαπιστευτηρίων θα κατατεθεί επίσημα στο Υπουργείο Εξωτερικών.

