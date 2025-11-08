'Ολα ανοιχτά στην ΚΕ της ΝΕΑΡ που ξεκινά σήμερα - Τα στρατόπεδα και το «φάντασμα» του Τσίπρα

Ξεκινά σήμερα τη διήμερη συνεδρίασή της η ΚΕ της ΝΕΑΡ, με τα διακυβεύματα να είναι πλέον υπαρξιακής φύσης για τη βιωσιμότητα, αλλά και την πολιτική γραμμή του κόμματος.

Η ΚΕ συνεδριάζει λίγους μήνες πριν τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κόμματος που έχει οριστεί για τα τέλη Ιανουαρίου, ωστόσο η πόλωση που δημιουργούν τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά του κόμματος, ο γενικότερος κατακερματισμός των δυνάμεων της Αριστεράς, αλλά και το επερχόμενο κόμμα Τσίπρα, έχει πλέον εισχωρήσει για τα καλά στις τάξεις του κόμματος.

Στην ΚΕ αναμένεται να συγκρουστούν δύο κυρίαρχες «γραμμές», ελαφρώς διαφοροποιημένες από εκείνες που είχαν συγκρουστεί στην ΚΕ του Απριλίου, αλλά με κοινές αφετηρίες και αναφορές.

Η μία πλευρά, αυτή που θα λέγαμε «προεδρική», αφού εκφράζεται και μέσα από τον Αλέξη Χαρίτση, είναι εκείνη που προωθεί τις συνεργασίες «χωρίς αποκλεισμούς», με τη φράση αυτή να είναι ουσιαστικά ένα κλείσιμο του ματιού στον Αλέξη Τσίπρα για μελλοντικές συμπορεύσεις, φυσικά υπό προγραμματικές προϋποθέσεις. Η πλευρά αυτή αφήνει φυσικά ανοιχτή την πόρτα των συνεργασιών με όλο τον κεντροαριστερό χώρο, έχοντας το βλέμμα στραμμένο και στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη βρίσκονται όσες και όσοι τον Απρίλιο είχαν αναδειχτεί σε πλειοψηφία, όταν αρνήθηκαν να λάβουν απόφαση υπέρ της μελλοντικής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και εκφράζονται μέσα από τον Γραμματέα της ΚΕ, Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Η πλευρά αυτή, η οποία μένει να φανεί εάν παραμένει πλειοψηφική εντός του κόμματος, προωθεί μια πρόταση συνεργασίας με δυνάμεις όχι της «κεντροαριστεράς», αλλά της ριζοσπαστικής Αριστεράς, εντός της οποίας τοποθετούν το ΜεΡΑ25, το ΚΚΕ, οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, αλλά ενδεχομένως και ένα τμήμα που έχει παραμείνει εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση, η πλευρά αυτή τοποθετείται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται σε ρυθμιστή ισορροπιών όχι μόνο εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εντός της ΝΕΑΡ, προτού καν ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, υπό τη σκιά των ραγδαίων εξελίξεων, εκτιμάται ότι ανάμεσα στα όσα θα συζητηθούν σχετικά με τις συμμαχίες και τη στρατηγική του κόμματος, θα είναι και το ενδεχόμενο το θέμα να τεθεί σε εσωκομματικό δημοψήφισμα, κάτι το οποίο οπωσδήποτε θα βαθύνει τις διαχωριστικές γραμμές εντός του κόμματος, αλλά θα είναι και πολύ δύσκολο κανείς να προδιαγράψει το αποτέλεσμά του.

Σε κάθε περίπτωση, η στόχευση και των δύο βασικών απόψεων που εκφράζονται μέσα στην ΚΕ της ΝΕΑΡ είναι στο να αποφευχθούν κατά τη συνεδρίαση τοποθετήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερβολική ένταση ή ρήξη ανάμεσα στα μέλη.

Διαβάστε επίσης