Οι ηγέτες της ΕΕ θα συνεδριάσουν το Σάββατο για την Ουκρανία

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν το Σάββατο στο περιθώριο της συνόδου G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, δήλωσαν την Παρασκευή οι ηγέτες της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα.

«Έχουμε μιλήσει με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Συζητήσαμε την τρέχουσα κατάσταση και είναι σαφές ότι δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία», ανέφεραν σε δήλωσή τους στο X ο Κόστα και η φον ντερ Λάιεν.

"Τίποτα δεν πρέπει να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία", τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι "ενημέρωσε" την πρόεδρο της Κομισιόν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το σχέδιο του Τραμπ που έχει στόχο να βάλει τέλος σε σχεδόν τέσσερα χρόνια ρωσικής εισβολής.

"Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συνεδριάσουν αύριο στο περιθώριο της G20, στη συνέχεια στην Ανγκόλα", όπου θα διεξαχθεί μια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα Χ.

