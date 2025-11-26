Τι λένε στο Μαξίμου για τα σενάρια συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ;

Σχολιάζοντας την αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων συνεργασίας στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου επιμένουν ότι η χώρα πάει μπροστά μόνο με ισχυρές κυβερνήσεις.

Αφήνοντας εκτός τη συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου που κράτησε όρθια τη χώρα, υποστηρίζουν ότι ιστορικά οι συνεργασίες στην Ελλάδα δεν πέτυχαν το σκοπό τους.

Αν και όπως λένε στο γαλάζιο στρατόπεδο δεν πετάνε στα σύννεφα, ωστόσο ελπίζουν ότι όπως και στις εκλογές του 2023 θα καταφέρουν το ακατόρθωτο.

«Αν κάνει κανείς μια προβολή των δημοσκοπήσεων του 2023 με τις εκλογές του 2023 και των τωρινών δημοσκοπήσεων, θα δει ότι αυτό είναι εφικτό - Προφανώς δεν προεξοφλούμε το αποτέλεσμα ούτε πετάμε στα σύννεφα. Οι πολίτες θα αποφασίσουν», σημειώνουν χαρακτηριστικά και προσθέτουν:

«Με αυτή την ατζέντα θα διεκδικήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, αναγνωρίζοντας τα λάθη που γίνονται και πρέπει να διορθώσουμε».

Ούτε λίγο ούτε πολύ στη ΝΔ παραδέχονται ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλός τους είναι ο κακός τους εαυτός και τα λάθη τους.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι από το Μέγαρο Μαξίμου έχουν αρχίσει να στοχοποιούν τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη κατηγορώντας τον ίδιο και το ΠΑΣΟΚ ότι κάνει συνομιλητή του τον κ. Τσίπρα.

«Δεν κάνουμε συνομιλητές μας, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, εκείνους που μας έβριζαν και μας αποκαλούσαν προδότες, ενώ κρατούσαμε τη χώρα στην Ευρώπη».

Διαχωρίζουν μάλιστα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη από τις προηγούμενες ηγεσίες λέγοντας:

«Το ερώτημα, όμως, είναι και ποιο ΠΑΣΟΚ; Το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά, ήταν ένα κόμμα -με τις τεράστιες πολιτικές διαφορές που είχαμε- όπου στα μεγάλα μπορούσες να έχεις μια συνεννόηση - Για παράδειγμα στο αν πρέπει η χώρα να μείνει στην Ευρώπη, τα 40 δισ. για την πανδημία, το αν θα μπορέσουμε να έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης για να σταθεί και πάλι η οικονομία όρθια

Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη υιοθέτησε εν πολλοίς την ρητορική των ακραίων κομμάτων για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Άρα, δεν είναι όλα γραμμικά».

Στο πρωθυπουργικό περιβάλλον ξέρουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παίξει μέχρι τέλους το χαρτί της αυτονομίας και το αφήγημα του «δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία», για αυτό φροντίζουν να προϊδεάσουν το εκλογικό κοινό της γαλάζιας παράταξης.

Το αν καταφέρουμε ή όχι τον στόχο μας που είναι ένας και μοναδικός και είναι η αυτοδυναμία θα εξαρτηθεί από εμάς, από τη δουλειά μας και την αποτελεσματικότητά μας.

Βιβλίο Τσίπρα: Κρεμάει τους πάντες για να διασωθεί

Σφοδρή κριτική ασκούν τα στελέχη της κυβέρνησης και στον κύριο Τσίπρα κατηγορώντας τον πως προκειμένου να διασωθεί όλους τους στενούς συνεργάτες του που ο ίδιος επέλεξε.

«Είναι ένας άνθρωπος που έχει ηγηθεί του τόπου, όχι μόνο του κόμματός του, και ο οποίος αδειάζει τους συνεργάτες του, θεωρώντας ότι ο ένας μετά τον άλλον ήταν κακές επιλογές. Επιλογές που ήταν του ίδιου.

Δηλαδή, ήταν κακός ο υπουργός οικονομικών κ. Βαρουφάκης, όταν πριν δέκα χρόνια ήταν asset κατά τον κ. Τσίπρα; Ήταν προβληματικός ο νόμος του υπουργού επικρατείας του κ. Παππά - για τον οποίον ο κ. Παππάς καταδικάστηκε στη συνέχεια - όταν ο κ. Τσίπρας παρίστατο στην παρουσίαση του βιβλίου του;».

«Γιατί να πιστέψουν οι πολίτες ότι ένας άνθρωπος που έκανε μόνο λάθος επιλογές στην δεύτερη του εκδοχή θα κάνει σωστές επιλογές;», είναι το ερώτημα που θέτουν στη Νέα Δημοκρατία.

Σημειώνουν μάλιστα ότι ο πρώην πρωθυπουργός ομολογεί κυβερνητικό μπάχαλο από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2015 - Από την πρώτη στιγμή της ορκωμοσίας οι υπουργοί αυτενεργούσαν, «μόνο με τις δηλώσεις τους προσερχόμενοι στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο» πρέπει να είχαν ανεβάσει τα σπρεντ κατά μία μονάδα ο καθένας».

Κυβερνητικά στελέχη μάλιστα σχολιάζουν ειρωνικά και τις γεωγραφικές γνώσεις του κ. Τσίπρα λέγοντας: «Διαβάζοντας τη σελίδα 212 και την αναφορά στη Ρίγα της Εσθονίας -που δεν υπάρχει, είναι η Λέσβος και η Μυτιλήνη του εξωτερικού- επιβεβαιώσαμε, από τις γνώσεις γεωγραφίας του, ότι ο πραγματικός συγγραφέας είναι ο κ. Τσίπρας».

