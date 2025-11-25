Ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης σε Τσίπρα: «Αλαζόνας - Δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη»

Πηγές της κυβέρνησης μιλώντας για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που από χθες βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων αναφέρουν ότι «αυτή η ιστορία δεν είναι καθόλου αστεία».

Από το Μέγαρο Μαξίμου σημειώνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός διακατέχεται από πολύ μεγάλη αλαζονεία και ταυτόχρονα σημειώνουν ότι ο κ. Τσίπρας δεν είπε ούτε μία συγγνώμη μέσα στις 700 σελίδες του βιβλίου.

«Όταν είσαι καπετάνιος ενός πλοίου, του οποίου το πλήρωμα επέλεξες εσύ και το ρίχνεις στα βράχια -και εδώ το πλοίο είναι μια χώρα- δεν είναι και τόσο έντιμο να τα φορτώνεις όλα στον υποπλοίαρχο, στο υπόλοιπο πλήρωμα, στους μούτσους και εσύ να είσαι άμοιρος ευθυνών».

Επ' αυτού υπενθυμίζουν και το απόφθεγμα του Μαρξ: «Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη φορά σαν φάρσα» και συμπληρώνουν:

«Οι πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τους 30 νέους φόρους δεν γελάνε. Οι συνταξιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι που στηθήκαμε στις ουρές δεν γελάμε.

Η χώρα και οι πολίτες της που φορτωθήκαμε 120 αχρείαστα δισ. δεν γελάμε. Όσοι βίωσαν τις τραγωδίες, όπως για παράδειγμα οι συγγενείς στο Μάτι και βλέπουμε και κάποιες αναρτήσεις, δεν γελάνε καθόλου».

Για τα περί εκδοτικής επιτυχίας μεγέθους Χάρι Πότερ από την κυβέρνηση υπογραμμίζουν με σκωπτικό ύφος ότι το κοινό φαίνεται να δείχνει ένα αυξημένο ενδιαφέρον στους μαθητευόμενους μάγους.

«Υπάρχει, όμως, μια πολύ μεγάλη διαφορά. Στην μία περίπτωση, στην περίπτωση του Χάρι Πότερ δηλαδή, στο Χόγκουαρτς η εκπαίδευση ήταν δωρεάν. Εμάς, η εκπαίδευση μας στοίχισε τουλάχιστον 120 δισ. ευρώ».

Από την κριτική του Μεγάρου Μαξίμου δεν ξέφυγαν και οι αναφορές του κ. Τσίπρα στη λάσπη που εκτοξεύσε το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ στην σύζυγο του σημερινού πρωθυπουργού την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη.

«Είναι ανατριχιαστικό να παραδέχεται κάποιος τόσο κυνικά, ότι επέλεξε να βάλει απέναντί του μία οικογένεια, επειδή ετύγχανε η οικογένεια αυτή να ήταν η οικογένεια του πολιτικού του αντιπάλου.

Έχουμε και «με τη βούλα» μία παραδοχή για κάτι το οποίο το ξέραμε. Η συγγνώμη απαιτεί κάποια στοιχεία του χαρακτήρα του ανθρώπου, τα οποία δεν ξέρω αν υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση» τόνισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Όσοι έχουμε δημόσιο λόγο δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν είναι μόνο η οικονομική καταστροφή, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι η χώρα ήταν 27η στους 27 σε ανάπτυξη, 30 φόροι, όλα τα υπόλοιπα, τα 120 δισ.. Είναι και ηθικό το ζήτημα» σημειώνει το Μέγαρο Μαξίμου και προσθέτει ότι υπάρχουν ζητήματα που δεν είναι μόνο πολιτικά-οικονομικά αλλά και ηθικά: «Τα παρα-υπουργεία δικαιοσύνης, οι αμετάκλητα καταδικασμένοι υπουργοί, κάποιοι που αποφυλακίστηκαν και στη συνέχεια διέπραξαν πολύ σοβαρά εγκλήματα, λόγω όλων αυτών των φωτογραφικών διατάξεων. Όλα αυτά δεν είναι μόνο πολιτικά, δείχνουν και την ηθική μιας κυβέρνησης».

Στη ΝΔ επιμένουν ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι να θεωρηθεί ότι αυτός είναι ο πήχης. «Όχι. Δεν έχει τόσο χαμηλές απαιτήσεις ο κόσμος. Και ειδικά ο κόσμος ο οποίος περιμένει από εμάς για να μας στηρίξει ξανά.

Δεν μας αφορά το τι θα κάνει η Αριστερά και τα κόμματα που εντάσσονται σε αυτήν. Ας τα λύσουν μόνοι τους - η κοινωνία περιμένει αποτέλεσμα, για αυτό θα αξιολογηθούμε.

Το 2019 και το 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν κέρδισε τον Τσίπρα αλλά την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Στην Ηρώδου Αττικού 19 θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας ρίχνει χαμηλά το επίπεδο και δεν είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν:

«Όταν είσαι εν ενεργεία Πρωθυπουργός την κερδίζεις ξανά με το αποτέλεσμά σου. Εκείνο που περιμένει η κοινωνία από την κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα. Γι’ αυτό θα αξιολογηθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός.

Οι πολίτες στην κάλπη ζυγίζουν τα θετικά και τα αρνητικά. Ο στόχος μας είναι, όσο πηγαίνουμε στις εκλογές του 2027, τα θετικά να είναι όλο και περισσότερα».

Παράλληλα τονίζουν ότι η λογική της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι να μειώνει και να καταργεί φόρους και παράλληλα ( όχι ως βασική πολιτική), να δίνουν κάποια μόνιμα επιδόματα. Υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυρ. Μητσοτάκη έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους

«Αλίμονο αν κάποιος πανηγύριζε για 250 ευρώ, που θα πάρει ένας συνταξιούχος που στερήθηκε τόσο πολλά. Τα 250 ευρώ δεν είναι η μόνη πηγή αύξησης των επόμενων εβδομάδων για τους συνταξιούχους. Είναι μία από τις τέσσερις (κατάργηση της προσωπικής διαφοράς 50% τώρα και κατάργηση σε έναν χρόνο, ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων και μειώσεις φόρων, που θα οδηγήσουν σε αυξήσεις συντάξεων).

Επιστρέφουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, αυτά τα οποία οι άνθρωποι αυτοί στερήθηκαν με κινήσεις που δεν είναι με δανεικά. Αυτές οι κινήσεις είναι με χρήματα που υπάρχουν. Και όχι λεφτά που δήθεν υπήρχαν και στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν».

