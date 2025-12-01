Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου

«Ωπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα» είπε και έκανε τον σταυρό της κατά την διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης

Newsbomb

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

INTIME.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Viral έγινε η αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν κατά την διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Συγκεκριμένα η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε με έκπληξη σε σχόλιο δημοσιογράφων του ΣΚΑΪ, οι οποίοι της επισήμαναν ομοιότητες ανάμεσα στις απόψεις της για τους αγρότες και αυτές της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Έκανε τον σταυρό της και δήλωσε: «Ωπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου αντιτίθεται πλήρως στις αρχές μας και επιθυμεί να επωφεληθεί από τα ίδια προνόμια που αποκόμισαν οι προκατόχοι της».

Δείτε την αντίδραση της:

https://www.instagram.com/reel/DRt69saCOJS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Εγώ είμαι υπέρ του νόμου και της τάξης, υπέρ των αγροτών κατανοώ την οργή τους, να μη φτάνουμε σε ακρότητες, δεν θα με δείτε σε τρακτέρ να ανεβαίνω» υποστήριξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Τόσα χρόνια περίμεναν χρηματοδοτήσεις που έρχονταν ανά δισεκατομμύρια αλλά κατέληγαν σε χέρια πολιτικών και σε λαμόγια πολίτες που τρώγανε με χρυσά κουτάλια μέσα από τα χρήματα που δίναμε από τους φόρους μας», είπε αρχικά η κυρία Λατινοπούλου, συμπληρώνοντας στη συνέχεια πως: «Όλοι αυτοί οι αγρότες λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαιρναν τίποτα, γιατί παίρνανε προφανώς κάποιοι άλλοι με ιπτάμενα πρόβατα, με πρόβατα μες στις θάλασσες και στα βουνά. Κατανοώ την οργή τους, δεν πρέπει να φτάσουμε σε ακρότητες».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής στη συνέχεια έκανε αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «σε αυτό κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Μητσοτάκης και γύρω οι ημέτεροι, οι μετακλητοί».

«Ο Φραπές και ο Χασάπης δεν είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες που είδαν το φως της δημοσιότητας; Όλοι αυτοί δεν απειλούσαν διοικητικούς υπαλλήλους μέσα από τα τηλέφωνα και μιλούσαν για δολοφονίες; Δεν τους ανεχόταν όλα αυτά τα χρόνια η κλίκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Βορίδης, ο Αυγενάκης; Είναι λες και παρακολουθούμε μαφιόζικη σειρά. Μιλάμε για κλίκα πολιτικών που ανέβηκαν στην εξουσία, μιλούσαν για αριστεία πριν και αυτήν τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι η απόλυτη διαφθορά», σημείωσε στη συνέχεια.

Καλούμενη να απαντήσει για το αν τα χρήματα κατέληξαν στην τσέπη του πρωθυπουργού, αναρωτήθηκε γιατί δεν έγινε προανακριτική επιτροπή. «Εγώ είμαι δικαστής; Δικαστής και ανακριτής ή εισαγγελέας είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν τη χώρα, μόνο αυτός μπορεί να λέει ανερυθρίαστα ότι οι υπουργοί του δεν φέρουν καμία ευθύνη. Από πού αντλεί αυτήν τη βεβαιότητα ο Μητσοτάκης και αθωώνει έτσι απλά σε συνέντευξή του τους υπουργούς;», τόνισε.

«Έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που ταΐζει εγκληματίες και γύφτους»

Παράλληλα, η κυρία Λατινοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εφάρμοσε σοσιαλισμό αντί για φιλελεύθερη πολιτική στην οικονομία.

«Όταν μοιράζεις με κεφάλια αιγοπροβάτων; Ξέρετε πώς είναι το δίκαιο σύστημα; Μπόνους επιστροφής σε κτηνοτρόφους και αγρότες, δηλαδή επιστροφές επί των καταβληθεισών εισφορών ανάλογα με τη φορολογία του καθενός. Πώς θα κλέψεις εκεί; Αλλά δεν ήθελαν αυτό, διότι δεν μπορούσε να γίνει μαϊμουδιά να φάνε όλοι μαζί. Είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα», είπε, τονίζοντας στη συνέχεια πως:

«Εδώ υπάρχει ένας ομφάλιος λώρος διαφθοράς με ένα τεράστιο κράτος το οποίο είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ταΐζει κολλητούς, ημετέρους, λαθρομετανάστες, εγκληματίες, γύφτους. Με προσωπική του επιλογή έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που διατηρεί μέσω διαφθοράς 5 καρτέλ στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ».

Αμέσως μετά πρόσθεσε: «Εμένα μου ταιριάζει μια Ελλάδα που θα γίνει σκούπα σε κάθε γειτονιά. Πρέπει στις γειτονιές της Ελλάδας να μένουν Έλληνες, ούτε Πακιστανοί ούτε Αφγανοί ούτε γκέτο ούτε χατζάρες. Οι λαθρομετανάστες πρέπει να είναι σε κλειστά ακατοίκητα νησιά Γυάρο και Μακρόνησο».

«Να επαναξετάσουμε τη θανατικη ποινή όταν μιλάμε για ζωές παιδιών»

Προτού καταλήξει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής πρότεινε την επανεξέταση της θανατικής ποινής καθώς επίσης και χημικό ή κανονικό ευνουχισμό σε περιπτώσεις ασέλγειας σε ανήλικους. «Όταν μιλάμε για ζωές παιδιών και για αγγελούδια, όταν ο δυτικός πολιτισμός έχει εκτραπεί, η Αμερική γιατί το εφαρμόζει; Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στο Ντνίπρο - Διπλωματικός «πυρετός» για την ειρήνη

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Μοσχάτο: Κατέρρευσε γεφυράκι σε παράδρομο της Πέτρου Ράλλη

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος - Ο πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι την στραγγάλισε

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 39χρονο οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα δικυκλιστή

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Ψέκασαν διαδηλωτές με τοξική ουσία του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Αγρότες του Κιλκίς απέκλεισαν συμβολικά το τελωνείο Δοϊράνης

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

13:55ΥΓΕΙΑ

Η καμπάνια της Gilead Sciences για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS: «Δυστυχώς γι' αυτούς που δείχνουν, δεν υπάρχει θεραπεία. Ευτυχώς για τον HIV υπάρχει θεραπεία»

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπαραγμός του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα: «Δεν έχουμε πειράξει κανέναν»

13:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η όμορφη κίνηση του Ρότα, έδωσε τη φανέλα του σε μικρό φίλο του «τριφυλλιού»

13:39ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Anytime Business: Για κάθε στιγμή που η επιχείρησή σας χρειάζεται σιγουριά

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Τρόμος για 55χρονο στον Αποκόρωνα – Του έκλεψαν αυτοκίνητο και χρήματα υπό την απειλή μαχαιριού

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Airbus αντιμετωπίζει νέο πρόβλημα ποιότητας σε δεκάδες αεροσκάφη A320

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Τα... κάλαντα κάνουν καλό στην υγεία μας: Γιατί το τραγούδι και μάλιστα σε χορωδίες, ειναι ευεργετικό για τους ανθρώπους

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:20ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τον έφαγε ζωντανό μπροστά στα μάτια των επισκεπτών - 19χρονος μπήκε σε κλουβί με λιοντάρι - Πολύ σκληρό βίντεο

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία - σοκ για το τροχαίο στη Λούτσα: Του είπαν ότι σκότωσε άνθρωπο και νευρίασε πως τον πονάει το αυτί του!

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπαραγμός του πατέρα του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο στη Λούτσα: «Δεν έχουμε πειράξει κανέναν»

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροβομβίδες από το 1967, την εποχή του πολέμου της Κορέας, χρησιμοποιήθηκαν στην άσκηση που σκοτώθηκε ο 19χρονος Ραφαήλ - Τι λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Γαλυφιανάκη

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Ζιακόποπουλος: Τα Νικολοβάρβαρα «δείχνουν» τον καιρό των Χριστουγέννων

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο «Άγγελος Θανάτου» των Ναζί, Γιόζεφ Μένγκελε ζούσε ανέμελα στη Λατινική Αμερική - Αποχαρακτηρισμένα αρχεία

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για μπλόκα αγροτών: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της, οι δρόμοι πρέπει να μείνουν ανοιχτοί»

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβενία: 31χρονη influencer βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος - Ο πρώην σύντροφός της ομολόγησε ότι την στραγγάλισε

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυκλοφοριακό: Εξετάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων στον Κηφισό 7:00 με 10:00 το πρωί

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Φωτιά σε όχημα στον κόμβο Παιανίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο «Φραπές» στην εξεταστική με «φορτωτή» και ο «Χασάπης» στη...Δικαιοσύνη

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα διόδια των Μαλγάρων

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο 76χρονου στην Κύπρο - Χωρίς την καρδιά παρέδωσαν τη σορό στη χήρα του

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η viral αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου όταν τη συνέκριναν με την Ζωή Κωνσταντοπούλου - «Ώπα» είπε και έκανε τον σταυρό της

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Το καλύτερο πιάτο στον κόσμο - Φιναλίστ ένα ελληνικό

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Τρέχουν με χίλια, κάνουν ράλι» - Έκκληση των κατοίκων στο Newsbomb.gr - Νέο βίντεο

12:03WHAT THE FACT

Κλείστε την πόρτα του υπνοδωματίου - Ο λόγος που δεν πρέπει να την αφήνετε ανοιχτή όταν κοιμάστε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ