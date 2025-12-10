Αλέξης Τσίπρας: Στις 16 Δεκεμβρίου στην Πάτρα η παρουσίαση της «Ιθάκης»

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη» ταξιδεύει στην Πάτρα

Το ταξίδι της «Ιθάκης» συνεχίζεται. Μετά την βιβλιοπαρουσίαση στο Παλλάς την περασμένη Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του στην Πάτρα εντός των επόμενων ημερών.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», στην Πάτρα. Η παρουσίαση φιλοξενηθεί στον πολυχώρο Royal Patras στην Ακτή Δυμαίων 53, στις 19:00.

