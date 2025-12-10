Αλέξης Τσίπρας: Στις 16 Δεκεμβρίου στην Πάτρα η παρουσίαση της «Ιθάκης»
Συνεχίζεται στην Πάτρα η βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το ταξίδι της «Ιθάκης» συνεχίζεται. Μετά την βιβλιοπαρουσίαση στο Παλλάς την περασμένη Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου που προκάλεσε πολλές συζητήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει το βιβλίο του στην Πάτρα εντός των επόμενων ημερών.
Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη», στην Πάτρα. Η παρουσίαση φιλοξενηθεί στον πολυχώρο Royal Patras στην Ακτή Δυμαίων 53, στις 19:00.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Σημάδι… πρόκρισης» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η νέα Alfa Romeo Stelvio θα καθυστερήσει λίγο ακόμα
07:41 ∙ LIFESTYLE
Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!
06:28 ∙ WHAT THE FACT
Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο;
06:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ