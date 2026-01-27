Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει αναλυτική ενημέρωση από τις 4 περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα

Κώστας Τσιτούνας

Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα στις 10:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στη σύσκεψη, εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η Γενική Δ/ντρια Κτηνιατρικής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι 4 περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο:

  • Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
  • Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας,
  • Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος,
  • Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
  • καθώς και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, επικεφαλής μιας Περιφέρειας με βασική απασχόληση την κτηνοτροφία, στην περιοχή του οποίου η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του κ. Καχριμάνη στην αυριανή σύσκεψη, προκειμένου να ενημερώσει πως αντιμετώπισε το πρόβλημα.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», σχολιάζοντας τα σενάρια που διακινούνται το τελευταίο διάστημα και υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κανένα εργαλείο δεν μπορεί να αποδώσει.

Όπως είχε επισημάνει, για την εκρίζωση της ζωονόσου η μόνη υπεύθυνη στρατηγική είναι η πιστή εφαρμογή των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, γεγονός που προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες έως την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό.

Από τον περασμένο Οκτώβριο η ΕΕΕΔΕΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αξιολογώντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατέληξαν ότι ο μαζικός εμβολιασμός θα επιβαρύνει την κατάσταση.

Τα διαθέσιμα εμβόλια περιέχουν ζωντανό ιό μειωμένης λοιμογόνου δύναμης και, δεδομένου του ισχυρού παθογόνου δυναμικού της νόσου, η χρήση τους σε συνθήκες ανεπαρκούς βιοασφάλειας ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης αντί περιορισμού.

Για την αντιμετώπιση της ζωονόσου το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν μέτρα περιορισμού της ευλογιάς.

Το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει stamping out, ζώνες προστασίας και αυστηρούς περιορισμούς μετακινήσεων. Μεταξύ άλλων δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3χλμ. και 10χλμ. γύρω από την εστία με πλήρη απαγόρευση μετακινήσεων ζώων αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΚΟΣΜΟΣ

Όταν η εικονική πραγματικότητα γίνεται «αντίδοτο» στη μοναξιά των ηλικιωμένων

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (27/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νέα βίντεο δείχνουν πτώματα στοιβαγμένα σε νοσοκομείο και ελεύθερους σκοπευτές σε στέγες

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιανουαρίου

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Αν δεν ψηφίσουμε κατά της συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, τότε το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανθρωπογεωγραφία της εκδήλωσης Βενιζέλου, η στοχευμένη παρέμβαση Διαμαντοπούλου και τα σενάρια για «νέο 2012»

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η ευκαιρία του Ράφα Μπενίτεθ να σώσει τη χρονιά - Πέντε ματς «φωτιά» σε 14 μέρες

06:40LIFESTYLE

Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι εμφανίσεις που «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός»

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικός νόμος: Η ακτινογραφία της επιστολικής ψήφου - Τι αλλάζει για τους απόδημους

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί ο Τραμπ επέλεξε τον «τσάρο» των συνόρων για να λύσει το πρόβλημα στη Μινεσότα – Η αλλαγή στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ο «Τειρεσίας» - Πώς θα λειτουργεί το σύστημα βαθμολόγησης των ενοικιαστών

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λαχανικά από... χρυσάφι: Ποια είδη «καίνε» το οικογενειακό καλάθι

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος - Το «παραθυράκι» που τον άφησε ελεύθερο

06:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρίσιμη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

06:04ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Ρέππας στο Newsbomb: «Επιτυχία η αποκλιμάκωση παρά την άποψη των στρατιωτικών για πόλεμο»

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βουβός πόνος στα Τρίκαλα για τις νεκρές εργαζόμενες - Πώς γλίτωσε μια άλλη γυναίκα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα σαρώσουν τη χώρα – Έρχονται νέες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βουβός πόνος στα Τρίκαλα για τις νεκρές εργαζόμενες - Πώς γλίτωσε μια άλλη γυναίκα

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πώς αλεύρι και ζάχαρη μπορούν να γίνουν εκρηκτικά μέσα σε εργοστάσια

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

15:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: «Οι αθλήτριές μου δεν ήταν σοβαρές» - Έξαλλος ο Παυλίδης παρά την άνετη επικράτηση!

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Πάνω από 1.000 βαθμούς Κελσίου η πυρκαγιά στο εργοστάσιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα σαρώσουν τη χώρα – Έρχονται νέες καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Λέκκας: «Θα έχουμε εντονότερες βροχές» – Ολόκληρες πόλεις ανοχύρωτες και χωρίς σχέδιο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ανεμοστρόβιλος ξήλωσε τέντες καταστημάτων στον Μαραθώνα - Ι.Χ παρασύρθηκε στο Πικέρμι

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασμα φονικού ιού χωρίς θεραπεία οδηγεί τα αεροδρόμια στην εφαρμογή μέτρων τύπου COVID

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Δεν μπορώ να το πιστέψω» - Η συγκλονιστική μαρτυρία εξαδέλφου θύματος

06:40LIFESTYLE

Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής: Οι εμφανίσεις που «έλαμψαν» στην «Πόλη του Φωτός»

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η ευκαιρία του Ράφα Μπενίτεθ να σώσει τη χρονιά - Πέντε ματς «φωτιά» σε 14 μέρες

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Έρχεται ο «Τειρεσίας» - Πώς θα λειτουργεί το σύστημα βαθμολόγησης των ενοικιαστών

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: Θερμή υποδοχή στο Ισραήλ - «Τα γόνατα μου τρέμουν που μιλάω μπροστά σου Μπίμπι»

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στη φονική έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ