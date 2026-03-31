Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Θάνο Οικονομόπουλο: «Μία από τις πιο δυνατές πένες της δημοσιογραφίας»

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης αποχαιρετά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον δημοσιογράφο Θάνο Οικονομόπουλο, αναφέροντας πως επρόκειτο για μία από τις πιο δυνατές πένες της ελληνικής δημοσιογραφίας.

Η απώλεια δεν αφορά μόνο τον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν από κοντά, καθώς, όπως τονίζει ο πρωθυπουργός, υπήρξε ένας πολύτιμος συνομιλητής και μία ευγενική προσωπικότητα.

Στο μήνυμά του υπογραμμίζεται η συνέπεια με την οποία υπηρέτησε την αλήθεια σε όλη τη διάρκεια της πορείας του ο Θάνος Οικονομόπουλος, τόσο ως διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων, όσο και ως σχολιαστής μέχρι πρόσφατα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προσωπική του ζωή, με τον πρωθυπουργό να τονίζει ότι ο Θάνος Οικονομόπουλος υπηρέτησε με το ίδιο πάθος και τη ζωή, ως αφοσιωμένος σύζυγος και τρυφερός πατέρας δύο παιδιών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ο ρόλος του ως δάσκαλος για πολλούς νεότερους δημοσιογράφους, αλλά και ως άνθρωπος με χιούμορ και καλοσύνη, που ξεχώριζε στις παρέες των φίλων του.

«Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω και τη δική μου», καταλήγει ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του, αποτυπώνοντας το κλίμα συγκίνησης για την απώλεια ενός ανθρώπου που άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στην ανθρώπινη επαφή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τον Θάνο Οικονομόπουλο:

Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της. Αλλά και όσοι γνωρίσαμε από κοντά τον Θάνο Οικονομόπουλο, νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα. Γιατί, πράγματι, ο Θάνος υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια. Ως διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων παλιότερα και ως σχολιαστής του ιστότοπου Iefimerida μέχρι πρόσφατα.

Με πάθος, ωστόσο, υπηρέτησε και την ίδια τη ζωή. Ως άξιος σύντροφος της συζύγου του Μαρίας και τρυφερός πατέρας των δύο αγαπημένων του γιων. Ταυτόχρονα, ως σεμνός δάσκαλος πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Και πάντοτε ως πρωταγωνιστής του χιούμορ και της καλοσύνης στις μεγάλες παρέες των αμέτρητων φίλων του. Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω, αυτές τις στιγμές, και τη δική μου.

