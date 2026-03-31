Άδωνις Γεωργιάδης: Νέο νομοσχέδιο περιορίζει την πώληση προϊόντων κάνναβης σε ανηλίκους

Snapshot Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πώληση προϊόντων κάνναβης από περίπτερα και περιορίζει την πρόσβαση ανηλίκων σε ειδικά καταστήματα μέσω διαπίστωσης ηλικίας.

Η απόφαση προέκυψε μετά από σοβαρό περιστατικό στα Ιωάννινα, όπου μαθητές σχολικής εκδρομής κατανάλωσαν προϊόντα κάνναβης και ένας μαθητής χρειάστηκε άμεση νοσηλεία.

Η αστυνομία συνέλαβε τον υπάλληλο του καταστήματος, την υπεύθυνη καθηγήτρια της εκδρομής και τη μητέρα του μαθητή που νοσηλεύτηκε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε την προσεχή δημόσια διαβούλευση ενός νομοσχεδίου που στοχεύει στην απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάνναβης από περίπτερα και στην αυστηρή ρύθμιση της πρόσβασης σε ειδικά καταστήματα, με διαπίστωση ανηλικότητας. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από ένα σοβαρό περιστατικό με μαθητές που επισκέφθηκαν κατάστημα κάνναβης στα Ιωάννινα και βρέθηκαν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Στο νομοσχέδιο μας που αυτή την εβδομάδα βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση απαγορεύουμε την πώληση όλων αυτών των προϊόντων από τα περίπτερα και περιορίζουμε δραστικά την πρόσβαση με διαπίστωση ανηλικότητας σε ειδικά καταστήματα. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία», έγραψε ο υπουργός Υγείας στο «Χ».

Στο νομοσχέδιο μας που αυτή την εβδομάδα βγαίνει σε δημόσια διαβούλευση απαγορεύουμε την πώληση όλων αυτών των προϊόντων από τα περίπτερα και περιορίζουμε δραστικά την πρόσβαση με διαπίστωση ανηλικότητας σε ειδικά καταστήματα. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία https://t.co/RitnXI0sJw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 31, 2026

Τι συνέβη στα Ιωάννινα

Μια σχολική εκδρομή από τη Θεσσαλονίκη στα Ιωάννινα μετατράπηκε σε εφιάλτη όταν μαθητές επισκέφθηκαν κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης. Μετά την κατανάλωση αυτών των προϊόντων, ένας μαθητής κατέρρευσε και χρειάστηκε άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο με συμπτώματα έντονης ζάλης και αδιαθεσίας.

Η αστυνομία, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, ξεκίνησε έρευνα που αποκάλυψε ότι οι μαθητές είχαν εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα κάνναβης. Παράλληλα, ένας μαθητής έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του λόγω της κατανάλωσης, περιπλανιόταν σε άγνωστη περιοχή σε κατάσταση σύγχυσης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις: του υπαλλήλου του καταστήματος που πώλησε τα προϊόντα στους ανήλικους, της καθηγήτριας που ήταν υπεύθυνη της σχολικής εκδρομής, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, και της μητέρας του μαθητή που νοσηλεύτηκε, η οποία βρισκόταν στην περιοχή.

