Νίκος Δένδιας: Η ανάρτηση για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας τίμησε τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με ανάρτηση στο Χ.

Ο Δένδιας τόνισε ότι αν είχαν ακουστεί οι προειδοποιήσεις του Μητσοτάκη για το χρέος, η κρίση θα είχε αποφευχθεί.

Δημοσίευσε δήλωση του Μητσοτάκη που καλεί τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολιτικά και σκεπτόμενοι πολίτες.

Στην συμπλήρωση 9 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αν οι Έλληνες είχαν ακούσει τις προειδοποιήσεις του για το χρέος, η κρίση δε θα είχε υπάρξει και η χώρα μας θα ήταν διαφορετική», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Επιπλέον δημοσίευσε μία φωτογραφία με μία παλαιότερη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η οποία ανέφερε: «Νέοι και Νέες αφιερώστε το χρόνο και τον κόπο που χρειάζεται για να γίνετε και να μείνετε όλη σας τη ζωή, ενεργοί πολιτικά και σκεπτόμενοι πολίτες».

