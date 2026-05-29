Νίκος Δένδιας: Η ανάρτηση για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη
Τι ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
- Ο Νίκος Δένδιας τίμησε τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με ανάρτηση στο Χ.
- Ο Δένδιας τόνισε ότι αν είχαν ακουστεί οι προειδοποιήσεις του Μητσοτάκη για το χρέος, η κρίση θα είχε αποφευχθεί.
- Δημοσίευσε δήλωση του Μητσοτάκη που καλεί τους νέους να παραμείνουν ενεργοί πολιτικά και σκεπτόμενοι πολίτες.
Στην συμπλήρωση 9 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
«9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αν οι Έλληνες είχαν ακούσει τις προειδοποιήσεις του για το χρέος, η κρίση δε θα είχε υπάρξει και η χώρα μας θα ήταν διαφορετική», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.
Επιπλέον δημοσίευσε μία φωτογραφία με μία παλαιότερη δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη η οποία ανέφερε: «Νέοι και Νέες αφιερώστε το χρόνο και τον κόπο που χρειάζεται για να γίνετε και να μείνετε όλη σας τη ζωή, ενεργοί πολιτικά και σκεπτόμενοι πολίτες».
