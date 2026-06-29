«Ανακαινίζω»: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα για τους ιδιοκτήτες

Snapshot Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» απαιτεί από τον αιτούντα να έχει τουλάχιστον 50% ιδιοκτησία ή επικαρπία του ακινήτου για να θεωρείται δικαιούχος.

Εξετάζεται αλλαγή στο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν επισκεφτεί την πλατφόρμα του προγράμματος έως τώρα.

Το πρόγραμμα «Επιχειρώ» συνεχίζεται έως τις 2 Ιουλίου με 300 επιχειρήσεις να συμμετέχουν και συνολικό προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ.

Μέσω του «Επιχειρώ», μεσοσταθμικά κάθε επιχείρηση λαμβάνει 150.000 ευρώ για τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» μοιράστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι εξετάζεται αλλαγή του ποσοστού ιδιοκτησίας, που ανέρχεται σήμερα στο 50%, μιλώντας σήμερα (29/06) στην ΕΡΤ.

Το βασικό που ισχύει για το ποσοστό ιδιοκτησίας, είναι το εξής: Ο αιτών πρέπει να έχει πλήρη κυριότητα ή επικαρπία του ακινήτου σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο από 50%.

Δηλαδή:

100% ιδιοκτησία.

50% εξ αδιαιρέτου.

60%, 75% κ.ά.

Με ποσοστό κάτω από 50%, δεν μπορεί να είναι δικαιούχος.

Παράδειγμα: Δύο αδέλφια έχουν ένα διαμέρισμα από 50% ο καθένας. Ο καθένας πληροί το κριτήριο ποσοστού και μπορεί να εξεταστεί ως δικαιούχος (εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις).

Όμως, αν κάποιος έχει 30% και ο άλλος 70%, ο πρώτος δεν μπορεί να κάνει αίτηση μόνος του λόγω ποσοστού, ενώ, ο δεύτερος μπορεί να το εξετάσει.

Ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η αλλαγή βρίσκεται υπό μελέτη, ενώ, γνωστοποίησε πως το ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία είναι πολύ μεγάλο, καθώς τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν επισκεφτεί τη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Ακόμη, ενημέρωσε ότι το «Επιχειρώ» είναι σε εξέλιξη και θα παραμείνει ανοικτό έως τη 2α Ιουλίου. «Αυτήν τη στιγμή συμμετέχουν 300 επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 90 εκατ. ευρώ και λαμβάνουν το 50%. Μεσοσταθμικά, 300 επιχειρήσεις θα πάρουν 150.000 ευρώ για να δημιουργήσουν μία επιχειρηματική δραστηριότητα», προσέθεσε.

Τέλος, ο κ. Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι ξεκινούν τρία νέα προγράμματα από την άλλη εβδομάδα για υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. «Όπου υπάρχει επιχειρηματικό σχέδιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικό και αμυντικό σκοπό, θα μπορέσουν να πάρουν επιδότηση έως 67%. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε πολλές επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον αμυντικό τομέα», σχολίασε.

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