Επίσκεψη Τασούλα στην Καβάλα για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης

Ο κ. Τασούλας συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις και εξήρε τη συμβολή της Καβάλας στην ιστορία του ελληνισμού

Γιάννης Νικηφοράκης

Επίσκεψη Τασούλα στην Καβάλα για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε στις εκδηλώσεις για τα 113 χρόνια από την απελευθέρωση της Καβάλας.
  • Τιμήθηκε η ιστορική αντίσταση της Καβάλας στον οθωμανικό και βουλγαρικό ζυγό.
  • Εορτάστηκε επίσης ο πολιούχος της πόλης, Απόστολος Παύλος.
  • Υπογραμμίστηκε η σημασία της απελευθέρωσης της Καβάλας από τον ελληνικό στρατό το 1911, με τη συμβολή του Πολεμικού Ναυτικού και την υποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό.
  • Ο Κώστας Τασούλας συναντήθηκε με περιφερειακούς αξιωματούχους για θέματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, επισκέφτηκε την Καβάλα για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 113ης επετείου απελευθέρωσης της πόλης.

Ο κ. Τασούλας, μετά τη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Στεφάνου, κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο της πόλης και ανέφερε ότι «σήμερα, μία λαμπρή καλοκαιρινή μέρα του Ιουνίου, εδώ στην Καβάλα, τιμούμε διπλά μία εθνική επέτειο και μία γιορτή της Ορθοδοξίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Πριν από 113 ακριβώς χρόνια, η Καβάλα απελευθερώθηκε έπειτα από υποδούλωση μισής και πλέον χιλιετίας. Για περισσότερα από 500 χρόνια, η Καβάλα ήταν υπόδουλη στον οθωμανικό ζυγό και τα εντελώς τελευταία χρόνια, στον βουλγαρικό. Αυτήν τη μακρά περίοδο δουλείας, η Καβάλα δεν αλλαξοπίστησε. Η καρτερία και η ανθεκτικότητα που έδειξε στην πίστη προς τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία, ήταν υποδειγματική.

Ταυτόχρονα, γιορτάζουμε τον πολιούχο Άγιο Απόστολο της Καβάλας, τον πρωτοκορυφαίο Απόστολο Παύλο. Αυτόν που ίδρυσε στους Φιλίππους, λίγα χιλιόμετρα από την Καβάλα, την πρώτη χριστιανική εκκλησία στην Ευρώπη και που βάφτισε τη μετέπειτα Αγία Λυδία στο ίδιο μέρος, την ίδια περίοδο.

Το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό πριν από 113 χρόνια αποβίβασε τον ελληνικό στρατό στην Καβάλα. Τον αποβίβασε ο πλωτάρχης, Αντώνης Κριεζής, υπό τις οδηγίες και τις εντολές του στολάρχου Κουντουριώτη και ήρθαν την επόμενη μέρα τα ανιχνευτικά «Ιέραξ» και «Πάνθηρ». Αυτός ο στρατός που αποβιβάστηκε εδώ στην Καβάλα, έγινε δεκτός από τον λαό της Καβάλας μέσα σε μία φρενήρη αγάπη, σε έναν φρενήρη ενθουσιασμό.

Αυτή η πόλη, λοπόν, έχει ιστορικά θεμέλια πίστης στον Θεό και στην πατρίδα. Αυτή η αδιάσπαστη ενότητα πίστης στον Θεό και την πατρίδα είναι και το μεγάλο μυστικό, χάρη στο οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει νικηφόρα τις προκλήσεις της και επιβιώνει στον σύγχρονο κόσμο.

Αυτό το θεμέλιο υπάρχει και σήμερα και με αυτό, αλλά και τη σύγχρονη ματιά, η Καβάλα και γενικότερα η Ανατολική Μακεδονία αντικρίζουν το “αύριο”. Το αντικρίζουν με αισιοδοξία και πίστη και αυτοπεποίθηση, γιατί ακριβώς έχει θεμέλια σε μία ελευθερία που κατακτήθηκε δύσκολα, αλλά που δικαιώνεται μέσω της προκοπής και της ευημερίας, η οποία αξίζει στην Καβάλα και στην Ανατολική Μακεδονία. Χρόνια πολλά»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στη συνέχεια, μετέβη στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη και τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Θεόδωρο Μαρκόπουλο.

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