Μητσοτάκης για νέα ψηφοδέλτια ΝΔ: Όσα στελέχη της αυτοδιοίκησης θέλουν να πολιτευτούν να παραιτηθούν

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μποδοσάκη

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού που θέλουν να πολιτευτούν πρέπει να παραιτηθούν μέσα στον επόμενο μήνα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ανανέωση στα ψηφοδέλτια είναι υποχρέωση και ζήτησε ανταγωνισμό επί ίσοις όροις.

Θα συγκληθεί συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου για θέματα οργάνωσης.

Ο Μητσοτάκης χαρακτήρισε επιτυχημένη και διαφανή τη νέα διαδικασία πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων μετά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Η ανακατανομή πόρων βασίστηκε σε αυστηρότερη επιτήρηση, ωφελώντας τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους. Snapshot powered by AI

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου θα συγκαλέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ο ίδιος προανήγγειλε μιλώντας σε εκδήλωση της ΚΟ της ΝΔ. Παράλληλα εξήγγειλε αυστηρούς κανόνες στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων ενόψει των εκλογών.

«Όσα στελέχη της αυτοδιοίκησης θέλουν να πολιτευτούν να παραιτηθούν τον επόμενο μήνα»

Ο κ. Μητσοτάκης, ξεκαθάρισε πως ναι μεν η ανανέωση είναι «υποχρέωση που όλοι υπηρετούμε» αλλά διαμήνυσε πως όσα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β’ βαθμού θέλουν να πολιτευτούν στις εκλογές θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα.

«Προφανώς η ανανέωση είναι μια υποχρέωση την οποία όλοι υπηρετούμε και νομίζω ότι κανείς δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, αλλά ο ανταγωνισμός πρέπει να γίνεται επί ίσοις όροις. Οπότε θέλω να είμαι τελείως ξεκάθαρος, για να μην υπάρχει και οποιαδήποτε αμφιβολία, οποιοδήποτε ερωτηματικό: αν υπάρχουν στελέχη του β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα οποία θέλουν να πολιτευτούν στις επόμενες εκλογές, θα έχουν υποβάλει την παραίτησή τους μέσα στον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι πράγματι θα μπορούν ενδεχομένως να ανταγωνιστούν συναδέλφους επί ίσοις όροις».

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Eurokinissi

«Καθαροί κανόνες λοιπόν και στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς συνάδελφος φοβήθηκε τον υγιή ανταγωνισμό στα ζητήματα αυτά», ανέφερε εμφατικά ο πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Eurokinissi

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κ. Μητσοτάκης έκανε νέα αναφορά και στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως επίσης και στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του στην ΑΑΔΕ, με φόντο τη σημερινή συνέντευξη Τύπου του Κωστή Χατζηδάκη και του Μαργαρίτη Σχοινά, αλλά και τις πρόσφατες πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων:

«Σήμερα μπορούμε να μιλάμε ίσως για την πιο επιτυχημένη, την πιο αξιόπιστη, την πιο διαφανή πληρωμή η οποία έχει γίνει και η οποία αποδεικνύει ότι αυτή η δύσκολη και επώδυνη μετάπτωση σε ένα νέο σύστημα πληρωμών μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει επ’ ωφελεία των αγροτών, των κτηνοτρόφων, της μεγάλης πλειονότητας των έντιμων αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι διαπιστώνουν τώρα ότι πήραν και περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία περίμεναν»

«Κάναμε πράξη με αυτόν τον τρόπο τη δέσμευσή μας ότι θα ανακατανείμουμε πόρους, οι οποίοι εξοικονομήθηκαν από μια πιο αυστηρή επιτήρηση του συστήματος, σε αυτούς που πραγματικά τους δικαιούνται», είπε εν συνεχεία.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Eurokinissi

Σε χιουμοριστικό τόνο δε, ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στον Κωστή Χατζηδάκη, λέγοντας πως… «έβλεπε τριφύλλια στον ύπνο του, οπότε είναι πολύ χαρούμενος που έγινε η πληρωμή της μηδικής, καθώς είναι ένα από τα πολλά προϊόντα τα οποία αποζημιώθηκαν. Αλλά σκέφτηκα ότι είναι μια ευκαιρία να δείτε τα στοιχεία συγκεντρωμένα, καθώς είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας, κυρίως αυτούς οι οποίοι εκλέγονται σε αγροτικούς νομούς».

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