Σακελλαρίδης για Κυρανάκη: Η αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης κατηγόρησε την Αριστερά, συνδέοντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το όνομα ΕΛΑΣ, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις.

Η ΝΕΑΡ, μέσω του Γραμματέα της Γαβριήλ Σακελλαρίδη, κατήγγειλε τον Κυρανάκη ως εκτελεστή εντολής του Κυριάκου Μητσοτάκη που χυδαιολογεί κατά της Αριστεράς και υπηρετεί υπερσυντηρητικές επιθέσεις.

Η ΝΕΑΡ τόνισε ότι η Αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων και έχει ιστορία αγώνων για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη, πληρώνοντας βαρύ τίμημα.

Η Αριστερά δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αντιστέκεται στον αυταρχισμό, υπερασπιζόμενη δικαιώματα, ισότητα και αλληλεγγύη απέναντι στις πολιτικές του συστήματος Μητσοτάκη. Snapshot powered by AI

Τα όσα δήλωσε χθες o Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνεχίζουν να προκαλούν πολιτικές αντιδράσεις. Ο κ. Κυρανάκης, σε συνέντευξή του ο Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνέδεσε ευθέως τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με την ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ.



«Όταν σας είχα πει ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του Εμφυλίου, επανασυστήνεται και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε περίεργα. [...] Το να έρχεται ο Τσίπρας της Αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Και αυτές είναι οι συνέπειες», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κυρανάκης και κατέληξε ότι «δε θα ξεχάσουμε τι έκανε η Αριστερά του Τσίπρα».

Αντίδραση από ΝΕΑΡ

Εκτός από την ΕΛΑΣ άμεσα εμπλεκόμενη στις δηλώσεις Κυρανάκη, το μόνο κόμμα που αντέδρασε από τον χώρο της αριστεράς ήταν η ΝΕΑΡ, η οποία δια του Γραμματέα της Γαβριήλ Σακελλαρίδη, τονίζει ότι ο κ. Κυρανάκης «εμφανίστηκε κατ’ εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να χυδαιολογήσει κατά της Αριστεράς» και τον χαρακτήρισε «προκλητικό θιασώτη των υπερσυντηρητικών, ρατσιστικών και σεξιστικών επιθέσεων» που έχει ειδική ανάθεση «να συγκρατήσει τα δεξιά άκρα της κυβέρνησης. Και οι χτεσινές του δηλώσεις αποτελούν κομμάτι της εκτέλεσης του ρόλου αυτού. Για αυτό το σχέδιο επιλέχτηκε άλλωστε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτό το σχέδιο εκτελεί».



«Η Αριστερά δεν χρειάζεται καμία νουθεσία για να την καταδικάσει, καθώς είναι μία πράξη που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πρακτική και τις αξίες της Αριστεράς. Η Αριστερά δεν καταθέτει πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Η ιστορία της είναι γραμμένη με αγώνες για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι η ιστορία ανθρώπων που πλήρωσαν με διώξεις, φυλακές, εξορίες και τη ζωή τους για να υπάρχει σήμερα δημοκρατία. Και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω», τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Σακελλαρίδης.



«Η Αριστερά θα βρίσκεται πάντα απέναντι στον αυταρχισμό, υπερασπιζόμενη τα δικαιωματα, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Θα στέκεται απέναντι στην καθημερινή βία της ανασφάλειας που γεννά το σύστημα Μητσοτάκη, η ακρίβεια, οι ανισότητες, ο αυταρχισμός» καταλήγει ο Γραμματέας της ΝΕΑΡ.

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη:

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