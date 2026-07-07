Γιώτα Πούλου: Αποχώρησε από τους Δημοκράτες του Κασσελάκη

Snapshot Η Γιώτα Πούλου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη.

Η Πούλου θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Τονίζει την ανάγκη για δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση και το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων.

Το κόμμα Δημοκράτες ευχαρίστησε την Πούλου για τη συμπόρευση από την ίδρυσή του μέχρι την αποχώρησή της.

Η Πούλου δηλώνει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει στους κοινωνικούς αγώνες ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου. Snapshot powered by AI

Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη Δημοκράτες, ανακοίνωσε η ανεξάρτητη βουλευτής, Γιώτα Πούλου αναδημοσιεύνοντας την ανακοίνωση του κόμματος.

«Επιλέγω να μην κοινοποιήσω δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής μου, που κατέθεσα σήμερα στο Εκτελεστικό Γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της. Το πρώτο για το τι θα συνεχίσω να κάνω και το δεύτερο που απευθύνεται στους συντρόφους/σες, συναγωνιστές/τριες» σημειώνει σε ανάρτησή της.

Παράλληλα, τονίζει ότι θα συνεχίζει να αγωνίζεται «για τη δημοκρατική και προοδευτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη νεοφιλελεύθερη δεξιά της ΝΔ και για το μέτωπο δημοκρατικών δυνάμεων, κομμάτων και ανθρώπων, χωρίς το οποίο αυτή η εναλλακτική δεν μπορεί να υλοποιηθεί».

«Έμαθα πολλά μέσα από τη συμπόρευσή μας, ζήσαμε πολλά και δύσκολα σε λίγο χρόνο και είμαι σίγουρη ότι θα ανταμώνουμε ξανά στους κοινωνικούς αγώνες», προσθέτει.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ



? Επιλέγω να μην κοινοποιήσω δημόσια τη δήλωση της αποχώρησής μου, που κατέθεσα σήμερα στο Εκτελεστικό Γραφείο, παρά μόνο δύο αποσπάσματά της.

Το πρώτο για το τι θα συνεχίσω να κάνω και το δεύτερο που απευθύνεται στους συντρόφους/σες, συναγωνιστές/τριες, — Γιώτα Πούλου (@YotaPoulou) July 7, 2026

Στην ανακοίνωση του κόμματος, αναφέρεται:

«Συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Πούλου από την ίδρυση του Κόμματος μας, μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζι κι αν βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βοιωτίας και για μια ΖΩΗ ΜΕ ΝΟΗΜΑ».



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