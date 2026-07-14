Ανδρουλάκης: Το ισχυρό ΠΑΣΟΚ θα φέρει την πολιτική αλλαγή και τη σταθερότητα

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από τους πολίτες να μην στηρίξουν όσους έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη τους με τις πολιτικές που εφάρμοσαν.

Το ΠΑΣΟΚ σχεδιάζει να παρουσιάσει στη ΔΕΘ 2026 το όραμά του για μια Ελλάδα με καλύτερη δημοκρατία, παραγωγική οικονομία και κοινωνική δικαιοσύνη μέχρι το 2030.

Ο Ανδρουλάκης επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία για τις χαμένες ευκαιρίες, ειδικά στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε την ανάγκη για πραγματική πολιτική αλλαγή με ήθος και συνέπεια.

Αναφέρθηκε στην παρακμή του ήθους και την απαξίωση των θεσμών, κάνοντας έμμεση αναφορά στην υπόθεση των υποκλοπών και την ανάγκη ενίσχυσης του Συντάγματος.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι μόνο ένα ισχυρό κόμμα μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή και σταθερότητα, καλώντας τους πολίτες να το εμπιστευθούν εν όψει των επικείμενων εκλογών. Snapshot powered by AI

Να μην στηρίξουν οι πολίτες όσους τους πρόσδωσαν με τις πολιτικές που εφάρμοσαν ζήτησε από τους πολίτες ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην συνεδρίαση των Κύκλων Πολιτικής, όπου τέθηκε επί τάπητος η προετοιμασία του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΘ 2026.

Εκεί σχεδιάζει να παρουσιάσει το όραμά του για την Ελλάδα του 2030. «Για μια Ελλάδα με ποιοτικότερη δημοκρατία, πιο παραγωγική οικονομία και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη», όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης Προσέθεσε πως «η πατρίδα μας πρέπει να πάει μπροστά και να κλείσει ο κύκλος των χαμένων ευκαιριών, της τοξικότητας, της διχόνοιας, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας».

Σημείωσε παράλληλα πώς η χώρα και ο ελληνικός λαός αξίζουν περισσότερα από το να έχουν οι πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη και να πληρώνουν τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας πανευρωπαϊκά.

Επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία πως είχε πολλές και μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, με μεγαλύτερη όλων το Ταμείο Ανάκαμψης. «Παρουσιάσαμε στη Βουλή συγκεκριμένα στοιχεία για τη διαχείριση πόρων που δείχνουν πόσο μεγάλη χαμένη ευκαιρία ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης για τη διαχείριση των υδάτων, την ενέργεια, την ψηφιακή σύγκλιση, τους τομείς της οικονομίας, της υγείας και της παιδείας, όπου θα μπορούσαν να γίνουν πολλά βήματα βελτίωσης ενισχύοντας το κοινωνικό κράτος, αλλά και την οικονομία και την παραγωγή. Γι' αυτό, λοιπόν, όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες», τόνισε αντιπαραβάλλοντας τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.

Συμπλήρωσε ότι «θα αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή, όχι μόνο για την εναλλαγή θέσεων εξουσίας, αλλά για μια πραγματική πολιτική αλλαγή. Με μεταρρυθμίσεις, με πολιτική, ήθος, συνέπεια και ευθύνη».

Κάνοντας έμμεση αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως «δείχνουν την παρακμή του ήθους, την απαξίωση των θεσμών. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με την τοποθέτηση κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν να κάνουν και με την ίδια τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Καμία πρόταση, κανένα όραμα. Μόνο φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση».

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής παρουσίασε προτάσεις που ενισχύουν τους θεσμούς, που κάνουν το Σύνταγμα πιο ισχυρό, που βάζουν όρια στην εξουσία. «Γι' αυτό και την επόμενη εβδομάδα που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή, θα φανεί ποιο κόμμα έχει και για αυτό το κορυφαίο ζήτημα ολοκληρωμένο σχέδιο», είπε.

«Γνωρίζω ότι οι επόμενοι μήνες μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι εκλογικοί μήνες. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορούν να γίνουν εκλογές. Το μήνυμά μου προς τον ελληνικό λαό είναι ότι ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή, αλλά και την πολιτική σταθερότητα» τόνισε ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευθούν το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν την πορεία προς τις εκλογές και «να μην επενδύσουν σε πρόσωπα και συστήματα εξουσίας που τους έχουν προδώσει πολλές φορές. Που έχουν προδώσει την εμπιστοσύνη τους, που έχουν κριθεί και που έχουν επιφέρει σημαντική ζημιά στη χώρα».

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