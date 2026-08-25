Συνάντηση αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ - «Η Ελλάδα είναι πραγματικός φίλος του Ισραήλ»

Snapshot Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, συναντήθηκε με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Pninat Yanai, για να συζητήσουν τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις.

Η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και τη δέσμευση για ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Η πρέσβης του Ισραήλ χαρακτήρισε την Ελλάδα «πραγματικό φίλο και στρατηγικό σύμμαχο» και τόνισε την πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας.

Η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών περιλαμβάνει στρατιωτική εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις και τακτικές επαφές μεταξύ επιτελείων. Snapshot powered by AI

Με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Pninat Yanai, συναντήθηκε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκτενής συζήτηση για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις και τη στενή συνεργασία Αθήνας και Τελ Αβίβ, η οποία, σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στα κοινά συμφέροντα και στη δέσμευση για ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Σε ανάρτησή της μετά τη συνάντηση, η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα έκανε λόγο για «σημαντική και ουσιαστική» συζήτηση με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Η νέα Πρέσβης του Ισραήλ χαρακτήρισε την Ελλάδα «πραγματικό φίλο και στρατηγικό σύμμαχο» της χώρας της, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των δύο πλευρών να εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή τη ζωτικής σημασίας συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη ισχυρότερη», ανέφερε.

Η ισραηλινή Πρέσβης έκλεισε την ανάρτησή της με το μήνυμα: «Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι».

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