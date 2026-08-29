«Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»: Η ανάρτηση Μητσοτάκη από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο βίντεο αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας

Μίλτος Τσεκούρας

«Πώς το πράσινο γίνεται μπλε»: Η ανάρτηση Μητσοτάκη από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία
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  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία, όπου είχε συναντήσεις και επισκέψεις στην περιοχή.
  • Σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας.
  • Στο βίντεο, ο Μητσοτάκης χρησιμοποίησε τη φράση «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε» συνοδεύοντας την εμφάνιση μιας γραβάτας.
  • Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία έχει πλέον λόγους να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία.
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Στιγμιότυπα από την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκεντρώνοντας εικόνες από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που είχε κατά την παρουσία του στην περιοχή.

Στο βίντεο ξεχωρίζει ένα στιγμιότυπο στο οποίο ο πρωθυπουργός δείχνει μια γραβάτα και, χαμογελώντας, λέει: «Πώς το πράσινο γίνεται μπλε».

https://www.instagram.com/reel/DcnxqsiID_d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Συνοδεύοντας το βίντεο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Δυτική Μακεδονία έχει κάθε λόγο πια να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία».

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