Πώς «είδε» ο τουρκικός Τύπος την ιστορική αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισ. ευρώ

Αντιδράσεις στην Τουρκία προκάλεσε η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για τη δημιουργία της πολυεπίπεδης αντιαεροπορικής αμυντικής ομπρέλας «Ασπίδα του Αχιλλέα»

Νατάσα Παυλοπούλου

Πώς «είδε» ο τουρκικός Τύπος την ιστορική αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δισ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Η υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας ύψους 3 δισ ευρώ μεταξύ Ελλάδας και Iσραήλ προκάλεσε αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς θεωρείται κίνηση που ενοχλεί την Άγκυρα.
  • Η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση στην Ελλάδα πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα» με τεχνολογία από το Ισραήλ, όπως τα συστήματα David's Sling και Barak MX.
  • Η Ελλάδα ενισχύει την αεράμυνά της μέσω συστημάτων τόσο αμερικανικής όσο και ισραηλινής προέλευσης, δαπανώντας περίπου το 3,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα λόγω της διαμάχης με την Τουρκία.
  • Η συμφωνία ενισχύει τον τριμερή άξονα συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων με την Τουρκία.
  • Η συγκεκριμένη συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγή αμυντικών συστημάτων στην ιστορία του Ισραήλ, ξεπερνώντας ακόμα και την πώληση του συστήματος Arrow 3 στη Γερμανία.
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Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως η Sabah, η Hurriyet και η Milliyet, σχολίασαν τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή αναμένεται να προκαλέσει την ενόχληση της Άγκυρας. Παράλληλα, τα δημοσιεύματα εστιάζουν στις περιφερειακές ισορροπίες, τονίζοντας την ενίσχυση του τριμερούς άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση της ελληνικής αεράμυνας με τα ισραηλινά συστήματα.

Ισραήλ και Ελλάδα ενισχύουν την αμυντική τους συμμαχία με τη συμφωνία 3 δισεκατομμυρίων ευρώ γράφει η Sabah. «Σε μια κίνηση που πιθανότατα θα εξοργίσει την Άγκυρα, το Ισραήλ και η Ελλάδα υπέγραψαν τη Δευτέρα αμυντική συμφωνία ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, βάσει της οποίας το Ισραήλ θα κατασκευάσει ένα πολυεπίπεδο αμυντικό σύστημα για την Ελλάδα», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ.

«Και οι δύο χώρες βρίσκονται σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, αν και η Ελλάδα επιδιώκει να βελτιώσει τους δεσμούς της μετά από χρόνια εχθροπραξιών. Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει κατά των επεκτατικών στόχων του Ισραήλ στην περιοχή. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η Τουρκία μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ, μετά την έναρξη μιας γενοκτονικής εκστρατείας στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η Ελλάδα, η οποία χρησιμοποιεί συστήματα Patriot αμερικανικής κατασκευής, ρωσικά συστήματα S-300 και διάφορα συστήματα αεράμυνας μικρής εμβέλειας για την προστασία του εναέριου χώρου της, δαπανά σχεδόν το 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της για την άμυνα, ποσοστό υψηλότερο από τους περισσότερους συμμάχους του ΝΑΤΟ λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης της με τη γειτονική Τουρκία» σημειώνει.

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Και προσθέτει: «Η Ελλάδα και το Ισραήλ που έχουν ισχυρούς οικονομικούς και διπλωματικούς δεσμούς λειτουργούν ένα κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, διεξάγουν κοινές ετήσιες στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργάζονται σε συστήματα κατά των drones και στην κυβερνοασφάλεια. Πέρυσι, η Αθήνα αγόρασε 36 συστήματα πυραυλικού πυροβολικού ισραηλινής κατασκευής για περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ»

«Η Ελλάδα υπογράφει συμφωνία αεράμυνας ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το Ισραήλ στο Τελ Αβίβ στη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγών αμυντικών συστημάτων στην ιστορία του Ισραήλ» γράφει με τη σειρά της η Hurriyet.

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«Η συμφωνία υπογράφεται σε μια στιγμή που η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ έχουν εντείνει τη συνεργασία τους στον τομέα της ασφάλειας τα τελευταία χρόνια εν μέσω αυξημένων εντάσεων με την Τουρκία. Η Κυπριακή Δημοκρατία φέρεται επίσης να έχει αποκτήσει το σύστημα Barak MX του Ισραήλ για την ενίσχυση της αεράμυνάς της.

Η προηγούμενη μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής αμυντικού εξοπλισμού από το Ισραήλ ήταν η πώληση του συστήματος πυραυλικής άμυνας Arrow 3 από την IAI στη Γερμανία, ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία υπογράφηκε το 2023» σχολιάζει η τουρκική εφημερίδα.

Στη συμφωνία αναφέρεται τέλος και η Milliyet. «Η τελετή υπογραφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, πραγματοποιήθηκε παρουσία αξιωματούχων από τα Υπουργεία Άμυνας και των δύο χωρών» έγραψε.

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«Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας «Ασπίδα του Αχιλλέα», αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων σεκέλ (περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ), το Ισραήλ θα εγκαταστήσει στην Ελλάδα ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αεράμυνας. Αυτό θα περιλαμβάνει συστήματα τα David's Sling (Σφενδόνη του Δαυίδ) και το σύστημα Barak MX για την προστασία από αεροσκάφη και πυραύλους, τα οποία θα εγκατασταθούν από την Israel Aerospace Industries (IAI)»

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