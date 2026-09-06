Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η άμυνα της χώρας - Η Ελλάδα γέφυρα Ευρώπης-Μέσης Ανατολής

Ερώτηση για τους εξοπλισμούς και τα F35 της Τουρκίας, την ισορροπία ισχύος και τα προγράμματα στα οποία έχουμε επενδύσει κι αν προετοιμαζόμαστε για έναν πόλεμο άλλης γενιάς, δέχθηκε ο πρωθυπουργός κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ

«Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες του ΝΑΤΟ που ήδη έχουμε πετύχει το στόχο να δαπανούμε 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνά μας», τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ότι δεν το κάνουμε μόνο από συνέπεια αλλά γιατί βρισκόμαστε σε μία συγκυρία, η οποία μας υποχρεώνει να είμαστε θωρακισμένοι και να μπορούμε πάντα να προβάλλουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.

Τόνισε πως θεωρεί ότι μέρος της συμφωνίας που έχουμε κάνει με την ελληνική κοινωνία είναι και η ανάγκη να προτεραιοποιούμε πάντα την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Υπογράμμισε ότι είναι υπερήφανος που σε μεγάλο βαθμό έχει καλυφθεί το κενό στον τομέα της άμυνας που είχε δημιουργηθεί την περίοδο της κρίσης. Ειδική μνεία έκανε στην περίπτωση του Ναυτικού που είχε να αποκτήσει καινούργια πλοία 30 χρόνια.

«Η αλλαγή φιλοσοφίας προς τα μικρά συστήματα, τα φθηνά συστήματα, τα οποία εξελίσσονται συνεχώς είναι μία πραγματικότητα και η Ελλάδα προσαρμόζεται σε αυτή την πραγματικότητα», τόνισε.

Έκλεισε υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μία ειρηνική χώρα με πρώτη προτεραιότητα την άμυνά της και δεν θέλησε να πει κάτι παραπάνω για τα F35.

«Η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του Κόλπου»

«Η Ελλάδα έχει αναπτύξει ένα εξαιρετικά πυκνό πλέγμα σχέσεων με χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής αλλά και χώρες του Κόλπου. Σε μεγάλο βαθμό είναι σχέσεις οι οποίες, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές οικοδομούνται μέσα από τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων εμπιστοσύνης που έχω αναπτύξει με τις ηγεσίες αυτών των χωρών και το αποτέλεσμα σήμερα, είναι ότι η Ελλάδα πράγματι μπορεί να είναι μια γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και των χωρών του κόλπου. Η συμφωνία της Μέκκας, για την οποία δεν γνωρίζουμε πολλές λεπτομέρειες, σίγουρα είναι μια εξέλιξη, την οποία αξίζει να την παρακολουθήσουμε, δεν αλλάζει όμως την κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να έχει ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης και της Σαουδικής Αραβίας, την οποία αναμένεται να επισκεφθώ πολύ σύντομα, για να επαναβεβαιώσουμε τον στρατηγικό χώρο και αυτής της σχέσης. Δεν σημαίνει ότι επειδή η συμφωνία της Μέκκας μπορεί να έφερε πιο κοντά ενδεχομένως την Τουρκία, ότι αυτό σημαίνει ότι αυτόματα εμείς παίρνουμε αποστάσεις. Η εξωτερική πολιτική είναι πολύ πιο σύνθετη από αυτό» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ.

«Προφανώς, η Ελλάδα δεν σημαίνει ότι επειδή έχει μια στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, παραμελεί τον ρόλο της ως μια χώρα γέφυρα και μια χώρα η οποία επιδιώκει πάντα να βρίσκει συναινετικές λύσεις συνολικά στη Μέση Ανατολή. Και αυτή η θέση της Ελλάδος σε ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο μετατοπίζεται περισσότερο προς Ανατολάς, το οποίο αντιλαμβάνεται τη σημασία αυτών των χωρών, πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.

Είναι σχέσεις, επαναλαμβάνω, με στρατηγικό βάθος, οι οποίες ωφελούν συνολικά την ελληνική εξωτερική πολιτική, μας ενισχύουν γεωπολιτικά, μας ενισχύουν αμυντικά, φέρνουν σημαντικότατες επενδύσεις από τις χώρες αυτές και είναι σχέσεις τις οποίες προφανώς έχω την βούληση και πιστεύω και τη δυνατότητα να καλλιεργήσω ακόμα περισσότερο προς όφελος της πατρίδας μας» πρόσθεσε.