ΣΥΡΙΖΑ για 28η Οκτωβρίου: Ο αγώνας για δίκιο και λευτεριά έχει νόημα και αξία

Το μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

Εύη Απολλωνάτου

ΣΥΡΙΖΑ για 28η Οκτωβρίου: Ο αγώνας για δίκιο και λευτεριά έχει νόημα και αξία
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  • Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ο αγώνας κατά του φασισμού και ενάντια στο δίκιο του ισχυρού είναι συνεχής και ευθύνη του λαού.
  • Η 28η Οκτωβρίου 1940 σηματοδοτεί την ενότητα και την αυτοθυσία του ελληνικού λαού στην υπεράσπιση της πατρίδας.
  • Η Εθνική Αντίσταση και οι αγώνες των μαχητών του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ αποτελούν σημαντική παρακαταθήκη για τις νέες γενιές.
  • Ο αγώνας για το δίκιο και τη λευτεριά παραμένει επίκαιρος και εμπνέει πράξεις ηρωισμού και αυτοθυσίας σήμερα.
  • Η 28η Οκτωβρίου 2026 καλεί τους πολίτες να πουν «ΟΧΙ» σε συνθήκες στέρησης και έλλειψης προοπτικής, διατηρώντας ζωντανό το μήνυμα της δημοκρατίας και της ελευθερίας.
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«Ο αγώνας κατά του φασισμού και ενάντια στο δίκιο του ισχυρού είναι αδιάκοπος, αναγκαίος και αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του λαού», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

«Πέρασαν 86 χρόνια από τότε που ο ελληνικός λαός υπερέβη τον εαυτό του, επιδεικνύοντας απόλυτη και ενθουσιώδη ομοψυχία για την υπεράσπιση της πατρίδας. Η δύναμη και τα κατορθώματα του λαού το 1940 και κατά τους δύσκολους μήνες που ακολούθησαν φόβισε κάποιους, ενώ άλλους τους έκανε υπερήφανους. Η 28η Οκτωβρίου 1940 ανήκει στους δεύτερους», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Και συνεχίζει: «Σε όλους αυτούς που πολέμησαν, όπως μπορούσε ο καθένας, που χάρηκαν με τις νίκες και έκλαψαν με τις απώλειες, που στη συνέχεια αψήφησαν τους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους και αντιστάθηκαν. Η εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, ο ενωτικός ρόλος του ΕΑΜ, η αυτοθυσία των μαχητών του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, η σθεναρή αντίσταση σε βουνά, χωριά και πόλεις αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές».

«Αποδεικνύουν ότι ο αγώνας για το δίκιο και τη λευτεριά έχει νόημα και αξία, μπορεί να συγκινήσει τους τίμιους ανθρώπους, να τους εμψυχώσει και να τους οδηγήσει σε πράξεις απαράμιλλου ηρωισμού και αυτοθυσίας. Στις μέρες μας, η 28η Οκτωβρίου 2026 ανήκει και πάλι στους απλούς ανθρώπους, που καλούνται να πουν ΟΧΙ σε όλα όσα τους καταδικάζουν σε μια στερημένη ζωή και στην έλλειψη προοπτικής», σημειώνει.

«Πρόκειται για ένα μάθημα ζωής που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Ο αγώνας για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ειρήνη, ο αγώνας κατά του φασισμού και ενάντια στο δίκιο του ισχυρού είναι αδιάκοπος και αναγκαίος και αποτελεί πρωτίστως ευθύνη του λαού», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

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