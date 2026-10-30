Τασούλας: Συνάντηση με αντιπροσωπεία της AHEPA

Snapshot Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της ΑHEPA, η οποία περιλάμβανε υψηλόβαθμα μέλη της οργάνωσης από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Ο κ. Τασούλας επαίνεσε το έργο της AHEPA στον τομέα της πολιτικής, κοινωνίας, επιχειρηματικότητας, φιλανθρωπίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης, που διαρκεί πάνω από 100 χρόνια.

Τονίσθηκε η σημαντική συμβολή της AHEPA μέσω υποτροφιών, στήριξης του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και κοινωνικής φροντίδας.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών με τις νεότερες γενιές ομογενών μέσω τεχνολογίας, διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας και ευκαιριών γνωριμίας με την Ελλάδα.

Η αντιπροσωπεία πρότεινε και ο κ. Τασούλας αποδέχθηκε την ανακήρυξή του σε επίτιμο μέλος της AHEPA. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας δέχθηκε αντιπροσωπεία της Αμερικανικής Ελληνικής Εκπαιδευτικής Προοδευτικής Ένωσης (ΑHEPA), υπό τον Ύπατο Πρόεδρό της Chris Kaitson. Η αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Πρόεδρο ΔΣ των Επιτρόπων και πρώην Ύπατο Πρόεδρο της AHEPA Νικόλαο Καρακώστα, τον Εκτελεστικό Διευθυντή της AHEPA Αμερικής Βασίλη Μωσαϊδη, την Εκτελεστική Διευθύντρια των Θυγατέρων της Πηνελόπης Έλενα Βέρα Σαβιολάκη, τον Ύπατο Κυβερνήτη Ευρώπης Ευστάθιο Κεφαλίδη και τον Κυβερνήτη της AHEPA Ελλάδος Ανάργυρο Τσουνάκη. Στη συνάντηση συμμετείχε η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τα μέλη της AHEPA για το διαχρονικό έργο και τις αξιέπαινες δράσεις τους σε τομείς όπως η πολιτική, η κοινωνία, η επιχειρηματικότητα, η φιλανθρωπία, ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, καθώς και για την προαγωγή του ελληνικού ιδεώδους στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και παγκοσμίως, εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας υποδέχεται αντιπροσωπεία της American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA). Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Επίσης, υπογράμμισε την πολυδιάστατη δράση της οργάνωσης, όπως η χορήγηση σημαντικών υποτροφιών σε νέους, η διαρκής στήριξη του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και η κοινωνική φροντίδα προς όσους έχουν ανάγκη.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημασία της διατήρησης και της ενδυνάμωσης των δεσμών της πατρίδας μας με τις νεότερες γενιές ομογενών, με την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, με την προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, καθώς και με την παροχή ευκαιριών επίσκεψης και γνωριμίας με τη σύγχρονη πραγματικότητα της γενέτειρας.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΑHEPA ενημέρωσαν τον κ. Τασούλα για τη λειτουργία της ομογενειακής οργάνωσης, τις τρέχουσες δραστηριότητες και τους μελλοντικούς στόχους και πρότειναν την ανακήρυξή του σε επίτιμο μέλος της οργάνωσης, πρόταση την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απεδέχθη.

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