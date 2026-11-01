Νέα Δημοκρατία για την επίθεση σε Πλεύρη: «Ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων»

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία καταδίκασε την επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Θάνου Πλεύρη ως φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων.

Το κυβερνών κόμμα ζήτησε την απερίφραστη καταδίκη της βίας από όλα τα πολιτικά κόμματα.

Η Νέα Δημοκρατία τόνισε ότι η Δημοκρατία και όσοι την υπηρετούν δεν εκφοβίζονται από τους εχθρούς της.

Ο Θάνος Πλεύρης απέδωσε την επίθεση σε «οπαδούς λαθρομεταναστών» και επισήμανε τον ανθρωποκτόνο δόλο της ενέργειας.

Ο υπουργός δήλωσε ότι δεν τρομάζει από την επίθεση και εξέφρασε την αποφασιστικότητά του να μην υποχωρήσει. Snapshot powered by AI

Την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτή Α΄ Αθηνών, Θάνου Πλεύρη, καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για μία ακόμη φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων.

Το κυβερνών κόμμα εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα να καταδικάσουν απερίφραστα την επίθεση, κατά την οποία τοποθετήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί στην είσοδο του γραφείου του υπουργού, στο κέντρο της Αθήνας.

«Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της», τονίζει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας.

Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της».

Πλεύρης: «Οπαδοί λαθρομεταναστών μου έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς»

Ο υπουργός, από την πλευρά του, προχώρησε σε μια άκρως αιχμηρή τοποθέτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, αποδίδοντας την επίθεση σε «οπαδούς λαθρομεταναστών». Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δράστες τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Την ίδια ώρα, η χρονική αλληλουχία εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ενδεχόμενη παρακολούθηση των κινήσεών του.

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό,Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν».