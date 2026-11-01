Μαρινάκης για την επίθεση σε Πλεύρη: «Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν εκβιάζεται»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης καταδίκασε την επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια από «θρασύδειλους».

Σε ανακοίνωσή του, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ τόνισε ότι στόχος των δραστών ήταν να εκφοβίσουν τον Θάνο Πλεύρη και όσους δεν συντάσσονται με τη λογική του χάους και της βίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να υποκύψει σε τέτοιου είδους απειλές, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για τον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψη των υπευθύνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η επίθεση με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη είναι μια εγκληματική ενέργεια από θρασύδειλους.

Είναι εκείνοι που θέλουν να «φιμώσουν» τον Θάνο και κάθε άλλον που κάνει το «λάθος» να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας. Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει και θα συλλάβει τους δράστες το ταχύτερο δυνατό».