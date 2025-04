«Deliver me from nowhere»: Η ταινία για τον Μπρους Σπρίνγκστιν έχει τρέιλερ

Στα τέλη της χρονιάς που διανύουμε έρχεται στους κινηματογράφους η ταινία «Deliver me from nowhere» για τον Μπρους Σπρίνγκστιν (σκηνοθεσία Σκοτ Κούπερ) και στο συνέδριο Cinemacon που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Λας Βέγκας, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δουν το πρώτο τρέιλερ της ταινίας. Σε αυτό, ο βραβευμένος πρωταγωνιστής Τζέρεμι Αλλεν Γουάιτ (The Bear), που υποδύεται τον Μπρους, ερμηνεύει σε μια συναυλία το εμβληματικό «Born to run» με τον ιδρώτα να τρέχει από τα μαλλιά του και το πρόσωπό του. Τα πρώτα σχόλια είναι ότι ο ηθοποιός έχει πετύχει την απόλυτη ταύτιση με τη φωνή του Μπρους, αν αυτό είναι ποτέ δυνατόν.

Ο ίδιος ο Τζέρεμι Αλλεν Γουάιτ ήταν παρών στο Λας Βέγκας για την παρουσίαση και είπε για την εμπειρία ότι «ήταν υπέροχη, γεμάτη προκλήσεις, ένα όνειρό μου που έγινε πραγματικότητα. Είχαμε τις ευλογίες της Μπρους για την ταινία η οποία αφηγείται την ιστορία μιας πολύ κρίσιμης καμπής στην πορεία του όπου προσπαθούσε να συμβιβάσει την πίεση της επιτυχίας με το παρελθόν του».

Μαζί του στην παρουσίαση ήταν ο Τζέρεμι Στρονγκ που υποδύεται τον μάνατζερ του Σπρίνγκστιν, Τζον Λαντάου, ο άνθρωπος που στις αρχές της δεκαετίας του ’80 τον βοήθησε να διώξει από το πρώτο πλάνο τις φωνές της διασημότητας για να μπορέσει να προχωρήσει με γνώμονα την καλλιτεχνική του φλέβα. Ως γνωστόν, η ταινία επικεντρώνει στην εποχή που ο Μπρους Σπρίνγκστιν έγραψε το άλμπουμ "Nebraska" στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσι.

Στο τρέιλερ εμφανίζεται και ο Στίβεν Γράχαμ, ο πατέρας της τηλεοπτικής σειράς φαινόμενο «Adolescence», που ως πατέρας του Μπρους ήθελε να δει τον γιο του να γίνεται μαχητής στη ζωή. Η μητέρα του ήταν εκείνη που προσπαθούσε να μάθει στον Μπρους να δείχνει κατανόηση και αγάπη στους διπλανούς του.

«Όταν ο Μπρους ήταν μικρός, στο πάτωμα του δωματίου του υπήρχε μια τρύπα. Ένα πάτωμα θα έπρεπε να είναι σταθερό για να μπορεί να στέκεται κάποιος σε αυτό. Αλλά ο Μπρους δεν το είχε αυτό. Όμως του άρεσε να επισκευάζει πράγματα και με αυτό το άλμπουμ επισκευάζει αυτό το κενό στο πάτωμα του δωματίου του. Το κενό μέσα του. Και μόλις το κάνει αυτό θα επισκευάσει στη συνέχεια ολόκληρο τον κόσμο», λέει το voice over στο τρέιλερ στο οποίο ακούγεται η φωνή του Τζέρεμι Στρονγκ.

Το τρέιλερ ανοίγει με τον Μπρους να δοκιμάζει ένα αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ στο Νιού Τζέρσι. «Ξέρω ποιος είσαι», του λέει ο έμπορος αυτοκινήτων που πλησιάζει το κατεβασμένο παράθυρο του αυτοκινήτου. «Είσαι ο μόνος ανάμεσα σε εμάς τους δύο», του απαντά εκείνος χαμογελώντας.