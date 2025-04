Fundamentals of Cinema: Προβολή της «Σύντομης συνάντησης» του Ντέιβιντ Λιν σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Η ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema: Love Is Strange δίνει το προτελευταίο φετινό της ραντεβού με το κοινό, με μία από τις πιο δυνατές ιστορίες ατελέσφορου έρωτα που έχουμε δει ποτέ στη μεγάλη οθόνη. Φορτωμένη με τα γαλόνια του πρώτου Χρυσού Φοίνικα των Καννών (που τότε ονομαζόταν Μέγα Βραβείο του Φεστιβάλ) και της δεύτερης καλύτερης βρετανικής ταινίας του 20ού αιώνα, σύμφωνα τουλάχιστον με την ψηφοφορία του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το 1999, η Σύντομη συνάντηση (Brief Encounter, 1945) του βιρτουόζου Ντέιβιντ Λιν ξεδιπλώνει μια ερωτική ιστορία που παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς για αμέτρητους λόγους.

Η ταινία θα προβληθεί σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα (Σταύρος Τορνές // Τετάρτη 9 Απριλίου // 20:30 και Κινηματογράφος Δαναός // Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου // 20:00).

Βασισμένη στο μονόπρακτο έργο Still Life (1936) του σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Νόελ Κάουαρντ –με τον ίδιο να αναλαμβάνει και το σενάριο της ταινίας, το οποίο είναι σε αρκετά σημεία πιο επεξηγηματικό από το πρωτότυπο κείμενο–, η Σύντομη συνάντηση αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ντέιβιντ Λιν και σημάδεψε ανεξίτηλα την πρώιμη περίοδο της καριέρας του. Μακριά από τις bigger than life επικές ιστορίες μεγάλης κλίμακας που τον αναγόρευσαν θρύλο του σινεμά (Η γέφυρα του ποταμού Κβάι, Ο Λόρενς της Αραβίας, Δόκτωρ Ζιβάγκο), η Σύντομη συνάντηση επιλέγει (και υπηρετεί υποδειγματικά) μια χαμηλόφωνη και υπαινικτική αφηγηματική ρότα, οικοδομώντας ένα μικρό κομψοτέχνημα τονικότητας και υπαινιγμών. Ανάμεσα στους δημιουργούς που επηρεάστηκαν βαθιά συγκαταλέγεται και ο Τάκης Κανελλόπουλος, όπως φανερώνουν οι εκλεκτικές συγγένειες που ενώνουν την Παρένθεση (1968) και τη Σύντομη συνάντηση.

Καταδικασμένος έρωτας

Αξιοποιώντας στο έπακρο το ατμοσφαιρικό σκηνικό του σιδηροδρομικού σταθμού μέσα από μια σχεδόν χειροπιαστή φωτογραφία και πλάνα που ανατέμνουν την ψυχική διάθεση των πρωταγωνιστών, η Σύντομη συνάντηση σκιαγραφεί έναν έρωτα καταδικασμένο να παραμείνει αναλλοίωτος και ζωντανός, καθώς τρέφεται από το πιο ισχυρό καύσιμο: το βάσανο και την αγωνία του ανεκπλήρωτου. Γυρισμένη κατά βάση στην αγγλική επαρχία (μιας και τα ολικά μπλακ άουτ ήταν σχεδόν καθημερινό λονδρέζικο φαινόμενο στα τέλη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου), η ταινία του Λιν αποτυπώνει το αδιέξοδο, τον εγκλωβισμό και την υπαρξιακή οδύνη δύο ανθρώπων που ήρθαν κοντά με τον πιο αυθόρμητο και αβίαστο τρόπο, αλλά αναγκάζονται να μείνουν μακριά ο ένας από τον άλλο για να μην πληγώσουν όσους (τους) αγαπούν.

Παράλληλα με το συναισθηματικό δράμα ενός χωρισμού που μοιάζει με ανολοκλήρωτο πένθος για τη χαμένη φαντασίωση μιας εξιδανικευμένης αγάπης, η Σύντομη συνάντηση αφήνει υποδόριες νύξεις για τα κοινωνικά ήθη της εποχής, την αγγλική ανθρωπογεωγραφία και το συλλογικό θυμικό μιας ταλαιπωρημένης χώρας, αποτίνοντας παράλληλα μια σειρά από ντελικάτους και διακριτικούς φόρους τιμής – από το σινεμά ως μέσο διαφυγής σε μια εναλλακτική πραγματικότητα μέχρι τη ρομαντική ποίηση του Τζον Κιτς.

Σύντομη συνάντηση / Brief Encounter

(Ηνωμένο Βασίλειο, 1945)

Πρωινή Ενημέρωση σε 5' Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Λιν / David Lean. Σενάριο: Noël Coward. Πρωταγωνιστούν: Celia Johnson, Trevor Howard, Stanley Holloway, Joyce Carey. Γλώσσα: Αγγλικά. Ασπρόμαυρη, 86΄

Η Λόρα ζει σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Αγγλίας με τον σύζυγό της. Μία φορά την εβδομάδα παίρνει το τρένο και επισκέπτεται το κοντινό Μίλφορντ για τα ψώνια της, αλλά και για να παρακολουθήσει την απογευματινή προβολή στον κινηματογράφο. Ένα βράδυ, και ενώ περιμένει το τρένο για την επιστροφή, θα καταλήξει να γνωριστεί με τον Άλεκ, ο οποίο κάνει το ίδιο δρομολόγιο, επίσης μία φορά την εβδομάδα, καθώς εργάζεται ως σύμβουλος στο τοπικό νοσοκομείο. Απολαμβάνοντας ο ένας την παρέα του άλλου, ξεκινούν να συναντιούνται τακτικά στο μικρό καφέ του σταθμού. Η αμοιβαία συμπάθεια εξελίσσεται σταδιακά σε κάτι βαθύτερο, όμως τόσο η Λόρα όσο και ο Άλεκ είναι παντρεμένοι και έχουν έχουν παιδιά. Η σχέση τους είναι καταδικασμένη να μην προχωρήσει, μένοντας για πάντα ολοζώντανη ως απωθημένο και όνειρο.

Δείτε το τρέιλερ:

Εισιτήρια για την αίθουσα Σταύρος Τορνές διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/syntomi-synantisi

Εισιτήρια για τον κινηματογράφο Δαναό διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.danaoscinema.store/ibooking93/shows.xhtml

House of Drama

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης υποδέχεται για μια ακόμη φορά την αγαπημένη χορευτική ομάδα των House of Drama, την Παρασκευή 11 Απριλίου (23:00), στο Ολύμπιον, στην ειδική προβολή του φαντασμαγορικού backstage μιούζικαλ Burlesque (2010), σε μια ξέφρενη βραδιά γεμάτη σινεμά, χορό, κέφι και μουσική.