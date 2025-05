Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Τέσσερις παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας στην Πειραιώς 260

To Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, πιστό στην αρχή του ότι η Τέχνη οφείλει να είναι ανοικτή, φιλόξενη και ισότιμη, και με στόχο την ανεμπόδιστη οπτικοακουστική παρακολούθηση για όλες, όλους και όλα, εντάσσει φέτος στο επετειακό του πρόγραμμα τέσσερις θεατρικές παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας, στους χώρους της Πειραιώς 260.

Με την πολύτιμη συνεργασία τ​ης εταιρίας​ ATLAS E.P και​ του πολιτιστικού οργανισμού​ liminal και με εργαλεία τη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, τον υπερτιτλισμό, την απτική ξενάγηση και την ακουστική περιγραφή, οι παραστάσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να απευθύνονται σε κάθε θεατή, χωρίς αποκλεισμούς.

Οι θεατρικές παραστάσεις που προσφέρουν καθολική πρόσβαση στο κοινό του Φεστιβάλ είναι οι εξής:

«Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του / The Shadow Whose Prey the Hunter Becomes», Back to Back Theatre

«Η πόλη των τυφλών», σκηνοθεσία Έμιλυ Λουίζου

«Πολεμικοί Ανταποκριτές», σκηνοθεσία Χρήστος Θάνου

«Μπουμπουλίνας 18», σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη

Με αφορμή την επέτειο των 70 χρόνων του το Φεστιβάλ, για πρώτη φορά φέτος, αυξάνει τον αριθμό των καθολικά προσβάσιμων παραστάσεων σε τέσσερις, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετέχουν ενεργά και ισότιμα στον πολιτιστικό διάλογο.

Αναλυτικά οι μέρες και ώρες των παραστάσεων:

«Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του /The Shadow Whose Prey The Hunter Becomes», Back to Back Theatre

Με αφετηρία μια δημοκρατική συνέλευση σε μια μικρή πόλη της Αυστραλίας, η παράσταση προσκαλεί το κοινό να επανεξετάσει την έννοια του «κανονικού» και τα στερεότυπα γύρω από τη διαφορετικότητα. Οι ηθοποιοί, που αυτοπροσδιορίζονται ως άτομα με νοητική αναπηρία ή ως νευροδιαφορετικοί, συζητούν ανοιχτά επί σκηνής την καταπίεση και την εκμετάλλευση των νευροδιαφορετικών ατόμων, ενώ παράλληλα διατυπώνουν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της δημοκρατίας όπως αυτή υλοποιείται μέσα από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα.

Περισσότερα για την παράσταση εδώ: https://aefestival.gr/festival_events/o-kynigos-peftei-thyma-tis-skias-toy-the-shadow-whose-prey-the-hunter-becomes

Ημερομηνία προσβάσιμης παράστασης: Κυριακή 8 Ιουνίου 2025 στις 21.00, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260, Χώρος Ε.

«Η πόλη των τυφλών», σκηνοθεσία Έμιλυ Λουίζου

Η Έμιλυ Λουίζου βασίζεται στη διασκευή του πασίγνωστου βιβλίου Περί τυφλότητας του νομπελίστα Ζοζέ Σαραμάγκου, από τον βραβευμένο Βρετανό δραματουργού Σάιμον Στίβενς και δημιουργεί την παράσταση Η πόλη των τυφλών. Στο θεατρικό έργο της Έμιλυ Λουίζου, με έντονα στοιχεία θρίλερ, μια μυστηριώδης, μεταδοτική τύφλωση εξαπλώνεται ραγδαία, οδηγώντας την κοινωνία σε χάος και απομόνωση. Μόνο μία γυναίκα διατηρεί την όρασή της και γίνεται μάρτυρας της ανθρώπινης κατάρρευσης και ελπίδας μέσα στο σκοτάδι.

Περισσότερα για την παράσταση εδώ: https://aefestival.gr/festival_events/i-poli-ton-tyflon

Ημερομηνία προσβάσιμης παράστασης: Δευτέρα 7 Ιουλίου 2025 στις 21.00, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260, Χώρος Ε

Οι παραστάσεις «Ο κυνηγός πέφτει θύμα της σκιάς του /The Shadow Whose Prey The Hunter Becomes» και «Η πόλη των τυφλών» διατίθενται με διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, ακουστική περιγραφή και απτική ξενάγηση, καθώς και υπερτιτλισμό στα ελληνικά και στα αγγλικά με αποτύπωση των διαλόγων και του ηχοτοπίου της παράστασης. Τις υπηρεσίες προσβασιμότητας παρέχει η ATLAS E.P.

«Πολεμικοί Ανταποκριτές», σκηνοθεσίας Χρήστος Θάνου

Η φρικαλεότητα του πολέμου μέσα από τις περιγραφές ιστορικών, λογοτεχνικών και πρωτότυπων κειμένων, ενταγμένων σε ένα μουσικό σύμπαν. Σε ένα περιβάλλον άχρονο, έξι ανθρώπινα σώματα, ξεπροβάλλουν σαν χαλάσματα της πιο αποτρόπαιης ιστορικής μνήμης για να αφηγηθούν με τη φωνή τους τη φρίκη που βίωσαν, με οδηγό τον εκκωφαντικό παλμό του χρόνου που κυλά αδιάκοπα ως ο μέγας παρατηρητής.

Περισσότερα για την παράσταση εδώ: https://aefestival.gr/festival_events/polemikoi-antapokrites

Ημερομηνία προσβάσιμης παράστασης: Τρίτη 8 Ιουλίου 2025 στις 21.00, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260, Χώρος Β

«Μπουμπουλίνας 18», σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη

Από τα πιο εμβληματικά και αναγνωρίσιμα κείμενα της Μεταπολίτευσης, η μαρτυρία της Αρσένη εκδόθηκε το 1975 σφραγίζοντας με τον τίτλο Μπουμπουλίνας 18 μια ολόκληρη εποχή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα σε μορφή μονολόγου ερμηνεύει η ηθοποιός Αμαλία Αρσένη, έχοντας υπάρξει ως ανιψιά της συγγραφέως αποδέκτρια της ζωντανής αυτής μαρτυρίας.

Περισσότερα για την παράσταση εδώ: https://aefestival.gr/festival_events/mpoympoylinas-18

Ημερομηνία προσβάσιμης παράστασης: Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 στις 21.30, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260, Χώρος Β

Οι παραστάσεις «Πολεμικοί Ανταποκριτές» και «Μπουμπουλίνας 18» παρουσιάζονται σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό οργανισμό liminal. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνονται διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα και υπερτιτλισμός για κωφά και βαρήκοα άτομα, καθώς και απτική ξενάγηση στον σκηνικό χώρο και ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία.

Αγορά εισιτηρίων

e-mail: tameia@aefestival.gr

+30 2104834913

Δε-Πα 10:00-17:00

Οι θεατές θα πρέπει να ενημερώνουν ποια από τις τέσσερις υπηρεσίες επιθυμούν (Διερμηνεία, Υπέρτιτλους, Ακουστική Περιγραφή, Απτική Ξενάγηση).