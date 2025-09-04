Έρχεται στις αίθουσες το «Ο πύργος του Downton: Το μεγάλο φινάλε»

Στις 11 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer

Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ DOWNTON: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΝΑΛΕ: Το παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την οικογένεια Κρόουλι και το προσωπικό του Πύργου να οδεύουν στη δεκαετία του 1930. Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας