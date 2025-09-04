Έρχεται στις αίθουσες το «Ο πύργος του Downton: Το μεγάλο φινάλε»
Το παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη
Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ DOWNTON: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΙΝΑΛΕ: Το παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την οικογένεια Κρόουλι και το προσωπικό του Πύργου να οδεύουν στη δεκαετία του 1930. Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.
Δείτε το τρέιλερ:
Συντελεστές:
Πρωταγωνιστούν: Χιού Μπόνεβιλ, Μισέλ Ντόκερι, Ελίζαμπεθ ΜακΓκόβερν, Πολ Τζιαμάτι, Πενέλοπι Γουίλτον, Τζιμ Κάρτερ, Φίλις Λόγκαν, Λόρα Καρμάικλ, Χάρι Χάντεν-Πέιτο, Τζοάν Φρόγκατ, Άλεν Λιτς, Ρόμπερτ Τζέιμς-Κόλιερ, Λέσλι Νίκολ, Σόφι ΜακΣέρα, Ρακέλ Κάσιντι, Κέβιν Ντόιλ, Μάικλ Φοξ, Ντόμινικ Γουέστ, Άρτι Φρουσόν, Τζόλι Ρίτσαρντσον, Ντάγκλας Ράιθ
Σκηνοθεσία: Σάιμον Κέρτις
Σενάριο: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός της σειράς Τζούλιαν Φέλοους
Στις 11 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer