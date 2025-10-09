«Κάρφωσε» τον Όρμπαν ο Λάσλο Κρασναχορκάι: Παραμένω ελεύθερος συγγραφέας

«Κάρφωσε» τον Βίκτορ Όρμπαν ο συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι, ο οποίος σήμερα κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Νομπελίστας - πλέον - συγγραφέας ευχαρίστησε τον Ούγγρο πρωθυπουργό για τα συγχαρητήρια μετά την σημερινή επιτυχία του, ωστόσο εξέφρασε την άποψη ότι συνεχίζει να αντιτίθεται στις πολιτικές του Όρμπαν.

Σε ανάρτησή του στο X αναφέρει:

Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν @PM_ViktorOrban

για τα συγχαρητήριά του. Ωστόσο, θα εξακολουθήσω να αντιτίθεμαι στις πολιτικές του ενέργειες και ιδέες. Παραμένω ελεύθερος συγγραφέας.

I thank Prime Minister Viktor Orbán @PM_ViktorOrban for his congratulations. But I will always oppose his political actions and ideas. I remain a free writer. — László Krasznahorkai (@LKrasznahork) October 9, 2025

Ο Ούγγρος μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Λάσλο Κρασναχορκάι, γνωστός για τα δύσκολα, μεταμοντέρνα μυθιστορήματά του, με τα δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025. Αρκετά από τα έργα του, όπως τα μυθιστορήματα «Το Τανγκό του Σατανά» (Satantango) (1985) και «Η μελαγχολία της αντίστασης» (1989), έχουν γυριστεί σε ταινίες από τον Ούγγρο σκηνοθέτη του κινηματογράφου και φίλο του, Μπέλα Ταρ. Ο Κρασναχορκάι γράφει στην ουγγρική και στη γερμανική γλώσσα.

Εργάστηκε για μερικά χρόνια ως επιμελητής εκδόσεων μέχρι το 1984, όταν έγινε ανεξάρτητος συγγραφέας. Σήμερα ζει απομονωμένος στους λόφους του Szentlászló . Έχει γράψει πέντε μυθιστορήματα και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, όπως το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου Μεταφρασμένης Λογοτεχνίας του 2019, το Διεθνές Βραβείο Man Booker του 2015 και το Βραβείο Καλύτερου Μεταφρασμένου Βιβλίου στην κατηγορία Μυθοπλασία του 2013 για το «Satantango». Το 1993, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Βιβλίου της Χρονιάς στη Γερμανία για τη «Μελαγχολία της Αντίστασης»

Ο Κρασναχορκάι γενννήθηκε στο Γκιούλα της Ουγγαρίας, στις 5 Ιανουαρίου του 1954. Σπούδασε νομικά και στη συνέχεια εγγράφηκε στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, όπου υπέβαλε μία διπλωματική εργασία με θέμα το έργο και τις εμπειρίες του Ούγγρου συγγραφέα Σαντόρ Μαράι (1900–1989) μετά τη φυγή του από τη χώρα του το 1948 για να αποφύγει το κομμουνιστικό καθεστώς.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητιικών του χρόνων στη Βουδαπέστη ο Κρασναχορκάι εργαζόταν στον εκδοτικό οίκο «Gondolat Könyvkiadó», ενώ αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1983 άρχισε να βιοπορίζεται ως συγγραφέας. Το 1985, με την επιτυχία του μυθιστορήματος Sátántangó («Το τάγκο του Σατανά»), εκτινάχθηκε στην πρώτη γραμμή της ουγγρικής λογοτεχνικής ζωής. Το δυστοπικό αυτό έργο θεωρείται το διασημότερό του διεθνώς.

“To read books gives us more power to survive these very difficult times on Earth.”



When we spoke to 2025 literature laureate László Krasznahorkai, he encouraged us all to read more.



Krasznahorkai also spoke about his happiness and excitement about being the newest Nobel Prize… pic.twitter.com/n5SWZKjR3w — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Διαβάστε επίσης