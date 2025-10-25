Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην αιωνιότητα: Η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον σπουδαίο «Νιόνιο»

Θα κρατήσουν οι χοροί του «Νιόνιου», υποσχέθηκε η Ελλάδα σήμερα, καθώς συνόδευσε τον κορυφαίο καλλιτέχνη, Διονύση Σαββόπουλο, στην τελευταία του κατοικία.

Οι μουσικές του ακούγονταν άλλωστε όλη την ημέρα σήμερα, ενώ οι στίχοι του βρέθηκαν στα χείλη όλων, όσοι επέλεξαν να τον τιμήσουν και να τον αποχαιρετήσουν σήμερα, από νωρίς το πρωί στο λαϊκό προσκύνημα, το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών -όπου συγκινήθηκαν οι πάντες με τα λόγια των επικηδείων που εκφωνήθηκαν από σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του- μέχρι αργά μετά το μεσημέρι, στο Α’ Νεκροταφείο, όπου οικογένεια, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου, αποχαιρέτησαν τον Διονύση Σαββόπουλο, με τραγούδια και χορούς.

Με τα τραγούδια του άλλωστε τον ξεπροβόδισαν από τη Μητρόπολη Αθηνών οι παριστάμενοι, καθώς η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με την οποία ο κορυφαίος δημιουργός είχε συνεργαστεί αρκετές φορές, έπαιζε τη «Συννεφούλα» και όσο βρίσκονταν στο προαύλιο τραγουδούσαν και χειροκροτούσαν ρυθμικά.

Νωρίτερα, κορυφαία στιγμή συγκίνησης, όταν, χωρίς να έχει γίνει γνωστό (μάλιστα ακούστηκε και ένα «Δι’ ευχών»), ο γιος του Διονύση Σαββόπουλου, Κορνήλιος ανέβηκε στο μικρόφωνο στη Μητρόπολη και μίλησε από καρδιάς για τον πατέρα του, εστιάζοντας στο μήνυμα που ήθελε να αφήσει πίσω του ο κορυφαίος δημιουργός: «Είμαστε και τα δύο και το υλικό και το άυλο, κάθε μας στιγμή», είπε και έκλεισε με έναν λυγμό προς όσους αποχαιρετούσαν τον πατέρα του: «Σας ευχαριστώ».

Ακολούθησε ακόμη ένας εκ βαθέων επικήδειος από τον συνονόματο εγγονό του, Διονύση: «Από πάντα θυμάμαι να μου μεταδίδεις την αγάπη με ειλικρίνεια, σα να έχει καταλάβει τον πυρήνα της. Ίσως αυτό που ήθελες να καταφέρεις ήταν η ένωση, αυτός ήταν ο γνώμονας για τη ζωή σου. Από μικρός ως τώρα, όταν βρισκόμουν μαζί σου, ένιωθα έναν κόμπο στο λαιμό μου, από συγκίνηση. Σε απλές στιγμές όταν μου έλεγες μια ιστορία ή όταν τρώγαμε μαζί και με ρωτούσες τα νέα μου. Όλες αυτές οι πράξεις είχαν από πίσω μια αυθεντική ανάγκη για ένωση, μέσω της αγάπης».

Δείτε όσα συνέβησαν λεπτό προς λεπτό στο «τελευταίο αντίο» προς τον Διονύση Σαββόπουλο από τη live μετάδοση του Newsbomb.gr

Είχαν προηγηθεί εξίσου συγκλονιστικοί και με προσωπικό τόνο επικήδειοι λόγοι από επιστήθιους φίλους του, τον Αλέξη Κυριτσόπουλο, τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη, τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Σταμάτη Φασουλή, τη γιατρό του Αγγελική Κοτανίδου, την οικογενειακή του φίλη, πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αλλά και τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτηριστικά ανέφερε πως μιλά όχι μόνο ως φίλος και θαυμαστής του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά και από χρέος για να τιμήσει το έργο του.

Από νωρίς το πρωί, εκατοντάδες κόσμου έφταναν στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για να αποχαιρετήσουν τον Διονύση Σαββόπουλο, αφού η σορός του εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έφτασε περίπου στις 11 το πρωί και με πένθιμα εμβατήρια συνόδευσε τη σορό στη Μητρόπολη στις 11:30. Ακολούθως, η οικογένεια έμεινε με κλειστές τις πόρτες του ναού για τον ιδιωτικό αποχαιρετισμό τους, περίπου ένα τέταρτο και κατόπιν άρχισαν οι αφίξεις των προσκεκλημένων.

Στην κηδεία του Σαββόπουλου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος και πολλοί άλλοι πολιτικοί. Παρόντες ήταν και πάρα πολλοί καλλιτέχνες, όπως ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ελεονώρα Ζουγανέλη, ο Πάνος Μουζουράκης και άλλοι.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Βαγγέλης Γερμανός

Ευάγγελος Βενιζέλος

