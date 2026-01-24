Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Θέατρο, μουσική και τέχνη για όλα τα γούστα

Οι πιο ενδιαφέρουσες πολιτιστικές στάσεις από το θέατρο, τη μουσική σκηνή, το σινεμά και τις γκαλερί

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Θέατρο, μουσική και τέχνη για όλα τα γούστα
Illustration: Newsbomb.gr / Εβελίνα Καράτζιου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
Θέατρο

«Άγριος Σπόρος»

του Γιάννη Τσίρου

Θέατρο Μικρό Χορν: Αμερικής 10, Κολωνάκι

Ένα από τα πιο εμβληματικά και αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, σκιαγραφεί μια κοινωνία που δεν αντέχει τον αδύναμο και λειτουργεί με όρους αποκλεισμού, σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση προηγείται των κανόνων και η παραβίαση του νόμου μοιάζει αναπόφευκτη καθημερινότητα.

Η δράση εκτυλίσσεται μέσα σε μία και μόνο ημέρα, σε μια απομονωμένη παραλία της επαρχίας. Μια παράνομη καντίνα και η ανεξήγητη εξαφάνιση ενός νεαρού Γερμανού τουρίστα αρκούν για να ενεργοποιήσουν έναν αμείλικτο μηχανισμό φόβου, υποψίας και συλλογικής καταδίκης, πριν ακόμη ειπωθεί ή αποδειχθεί οτιδήποτε.

Σκηνοθεσία: Σοφία Καραγιάννη

Πρωταγωνιστούν: Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαββάκη

Εισιτήρια: more.com

«Το Μεγάλο μας τσίρκο»

του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Ελληνικός Κόσμος - ΘΕΑΤΡΟΝ (Αιθ. Αντιγόνη): Πειραιώς 254, Ταύρος

Ένα εμβληματικό έργο του ελληνικού θεάτρου που μεταμορφώνει τη σκηνή σε τόπο μνήμης. Μέσα από το αλληγορικό πλαίσιο ενός τσίρκου, με όπλα το χιούμορ, το τραγούδι και τον χορό, ξεδιπλώνει τη νεότερη ελληνική ιστορία, από την Τουρκοκρατία έως την Κατοχή.

Σαρκασμός και συγκίνηση, σκληρότητα και ελπίδα συνυπάρχουν, σχολιάζοντας τις πολιτικές αναταραχές και την εθνική ταυτότητα. Στη σημερινή του εκδοχή, το έργο αποκτά σύγχρονη φωνή, διαλέγεται με το παρόν και επιβεβαιώνει τη διαχρονική δύναμη του θεάτρου ως ζωντανής πράξης μνήμης.

Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Πρωταγωνιστούν: Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Γιάννης Ζουγανέλης, Κώστας Καζάκας, Άννα Μονογιού, Δημήτρης Καπετανάκος

Τραγούδι: Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος

Εμφανίζονται (με αλφαβητική σειρά):

Δημήτρης Γαλάνης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Ευθύμης Γεωργόπουλος, Μιχάλης Καζάκας, Παναγιώτης Καρμάτης, Άννα Μαρία Κατσουλάκη, Βασίλης Λέμπερος, Μάρκος Ξύδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Τάνια Ρόκκα, Μαριάννα Τουντασάκη, Γιώργος Τσούρμας, Γιώργος Τσουρουνάκης, Ιάσονας Χρόνης, Παντελής Ψακίδης

Εισιτήρια: more.com

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«Ο Τρελαντώνης»

της Πηνελόπης Δέλτα

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο: Λ. Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

  • Κυριακές στις 11:30

Ένας από τους πιο αγαπημένους και διαχρονικούς ήρωες της ελληνικής παιδικής λογοτεχνίας ζωντανεύει στη σκηνή του Γυάλινου Μουσικού Θεάτρου. Ο Τρελαντώνης ανεβαίνει στην εφηβική σκηνή και μέσα από μια σειρά περιπετειών γεμάτων φαντασία και χιούμορ, ακολουθεί το μονοπάτι της ωριμότητας. Οι μικροί θεατές παρακολουθούν ένα ταξίδι ενηλικίωσης που διασκεδάζει, συγκινεί και καλλιεργεί τη συναισθηματική τους ευαισθησία.

trelantonissite1200x4504x-1024x384png.jpg

Σκηνοθεσία: Γιάννης Τσάκωνας

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Πόπη Γιαννικάκη, Φάνης Γκαρμπουνώφ, Άννα Ζιάκκα, Γιώργος Κομνηνόγλου, Γιώργος Μπούτσικας, Κατερίνα Παπανδρέου, Ιοκάστη Παπανικολάου, Σπύρος Σιδέρης

Εισιτήρια: more.com

Προτάσεις σινεμά

«Κάρλα»

της Κριστίνα Τουρνατζίς

Μια νεαρή γυναίκα έρχεται αντιμέτωπη με ένα τραυματικό παρελθόν κακοποίησης, θαμμένο πίσω από σιωπές και θεσμικές παραλείψεις. Όταν η υπόθεσή της φτάνει στα όρια της δικαιοσύνης, καλείται να αποφασίσει αν θα μιλήσει, γνωρίζοντας πως η αλήθεια έχει κόστος.

Με ρεαλισμό και λιτότητα, η ταινία φωτίζει τον μηχανισμό της συγκάλυψης, τη δυσκολία της καταγγελίας και τη μοναξιά όσων διεκδικούν δικαίωση.

«Άμνετ»

της Κλόι Ζάο

Υποψήφια για Όσκαρ, η ταινία Άμνετ ανοίγει ένα συγκινητικό παράθυρο στη λιγότερο γνωστή, βαθιά ανθρώπινη πλευρά του Σαίξπηρ. Πριν από τον «Άμλετ», υπήρξε μια απώλεια. Βασισμένη στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ, η ιστορία μεταφέρει τον θεατή στην Αγγλία του 1580, όπου ο έρωτας ανάμεσα στον Ουίλιαμ/Γουίλι και την ανεξάρτητη Άνιες δοκιμάζεται από την απόσταση, τη φιλοδοξία και ένα τραγικό γεγονός που θα αλλάξει τα πάντα.

Με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλεϊ και τον Πολ Μέσκαλ, η ταινία εξερευνά πώς ο πόνος μεταμορφώνεται σε τέχνη.

Έκθεση

Τάσος Μαντζαβίνος «Παρά θιν' αλός»

Η νέα ατομική έκθεση του Τάσου Μαντζαβίνου σηματοδοτεί την επιστροφή του καλλιτέχνη σε εικόνες και βιώματα άρρηκτα συνδεδεμένα με τον τόπο καταγωγής του. Ο Μαντζαβίνος δεν παύει να αναφέρεται στην κεφαλλονίτικη ρίζα του, καθώς και στον πρώιμο χαμό του καπετάνιου πατέρα του- ένα γεγονός που σφράγισε καθοριστικά τη ζωή και το έργο του και φανερώνεται στη συγκεκριμένη έκθεση.

50x402.jpg

Ναυτικοί, βαρκάρηδες και γυναικείες μορφές σε αναμονή εμφανίζονται στα έργα του, συγκροτώντας έναν κόσμο που αντλεί από τη μνήμη, το βίωμα και τη λαϊκή εικονοποιία.

Παράλληλα, στο χώρο της έκθεσης θα υπάρχουν αντικείμενα και εργαλεία από το προσωπικό του εργαστήριο ανοίγοντας ένα παράθυρο στη χειροποίητη διαδικασία και στον τρόπο με τον οποίο γεννιούνται τα έργα του.

Skoufa Gallery: Σκουφά 4
Έως 7 Φεβρουαρίου 2026
Ωράριο Σαββάτου: 10:00-15:30

Είσοδος ελεύθερη

Μουσική

Φοίβος Δεληβοριάς «Threesome»

Κύτταρο: Ηπείρου και Αχαρνών, Αθήνα 10439

Μετά την περιοδεία του σε κάθε γωνιά του χάρτη της Ελλάδας, το ταξίδι καταλήγει στο «Κύτταρο». Ο Φοίβος Δεληβοριάς, με τον Κωστή Χριστοδούλου στα πλήκτρα και τον Σωτήρη Ντούβα στα τύμπανα, επιστρέφει για τον καθιερωμένο κύκλο εμφανίσεών του στην Αθήνα, έπειτα από ενάμιση χρόνο απουσίας από την πόλη.

https://www.instagram.com/reel/DTZ4gdwiLPt/

Το «threesome» σχήμα θα μοιραστεί όλο το φάσμα της δισκογραφίας του, με τραγούδια που αγαπήθηκαν, διασκευές και νέους ήχους.

Κωστής Χριστοδούλου - Πλήκτρα
Σωτήρης Ντούβας - Τύμπανα

Εισιτήρια: more.com

Σειρές

«A Knight of the Seven Kingdoms»

Διαθέσιμη στο HBO

Με βαθμολογία 8,3/10 στο IMDb, το prequel του «Game of Thrones» μας μεταφέρει περίπου 90 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής σειράς, σε μια εποχή όπου οι Ταργκάρυεν εξακολουθούν να κυβερνούν τα Επτά Βασίλεια. Βασισμένη στις ιστορίες του George R.R. Martin, η σειρά ακολουθεί τις περιπέτειες του ιππότη Ser Duncan the Tall και του νεαρού συνοδοιπόρου του Egg, σε ένα πιο ανθρώπινο και περιπετειώδες ταξίδι στον κόσμο του Westeros.

