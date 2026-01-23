Ολοκληρώνεται η έκθεση «Το Ρεμπέτικο σε 70×100» του περιοδικού Gr design

Ένας μήνας αφιερωμένος στο ρεμπέτικο μέσα από 100 σύγχρονες εικαστικές αφίσες στον πολιτιστικό χώρο PLEX

Newsbomb

Ολοκληρώνεται η έκθεση «Το Ρεμπέτικο σε 70×100» του περιοδικού Gr design
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τον κύκλο της κλείνει σήμερα η έκθεση του περιοδικού Gr design με τίτλο «To Ρεμπέτικο σε 70×100», η οποία φιλοξενήθηκε για έναν ολόκληρο μήνα στον πολτιστικό χώρο PLEX και επιχείρησε να ξεπεράσει τα όρια μιας απλής εικαστικής παρουσίασης.

stigmiotypo-o8onhs-2026-01-23-135937.jpg

Πέρα από τα βασικά εκθέματα, τις 100 αφίσες στο κλασικό μέγεθος 70×100 εκ., έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για το περιοδικό από 100 διαφορετικούς δημιουργούς, η διοργάνωση πλαισιώθηκε από σημαντικές παρουσίες και δράσεις, γεφυρώνοντας με ουσιαστικό τρόπο την ιστορία και την αισθητική του ρεμπέτικου με το σήμερα.

img8693.jpg

Ο Γιώργος Νταλάρας

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε θερμή, ενώ η παρουσία ανθρώπων του χώρου και εκπροσώπων του ρεμπέτικου προσέδωσε στην έκθεση ιδιαίτερη βαρύτητα.

https://www.instagram.com/reel/DTKihnKjSrt/

Καθ’ όλη τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν workshops από τα Cacao Rocks, Βατόμουρο και Odd Bleat, ενισχύοντας τον βιωματικό χαρακτήρα της έκθεσης και ανοίγοντας τον διάλογο ανάμεσα στη μουσική, την εικόνα και τη σύγχρονη δημιουργία.

img8649.jpg

Η Δήμητρα Γαλάνη

Ο κύκλος της έκθεσης ολοκληρώνεται σήμερα με ένα τελευταίο workshop - με ελεύθερη είσοδο - που πραγματοποιείται παράλληλα στον χώρο της έκθεσης.

Το «ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ» παρουσιάζει την τεχνική της μονοτυπίας με λαδοπαστέλ σε μέγεθος αφίσας, προσφέροντας στο κοινό μια ζωντανή ματιά στη διαδικασία της χειροποίητης δημιουργίας.

img0836.jpg

Πρόκειται για έναν δελεαστικό, υβριδικό χώρο που συνδυάζει υπηρεσίες, προϊόντα και εργαστήρια, βασισμένα στη σύμπραξη δύο ανθρώπων με έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα και ανθρωπιστική προσέγγιση, απευθυνόμενος σε όσους αναζητούν τη δημιουργία ως εμπειρία.

0103
0203
0303

Το Ρεμπέτικο σε 70x100

Χώρος: PLEX, Κεραμεικού 28
Μέρες: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 έως 23 Ιανουαρίου 2026
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 18:00-22:00

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:36ΕΛΛΑΔΑ

Athens Forward: Ενεργοποιήθηκε το νέο Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Αττικής

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Τούνη: Τον Φεβρουάριο η συνέχεια της δίκης - Θα προβληθεί το επίδικο βίντεο

15:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To Release Athens (ξανα)κάνει headbanging

15:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Nothing But Thieves και ο Matt Berninnger των The National έρχονται στο EJEKT

15:20TRAVEL

Η Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στους καλύτερους γαστρονομικούς προορισμούς για το 2026

15:17ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» από την Ισπανία: «Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με το NBA Europe»

15:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Χωρίς Πιρόλα και Ορτέγκα κόντρα στον Βόλο - Σαρωτικές αλλαγές από Μεντιλίμπαρ

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Νεκρή 59χρονη σε τροχαίο - Την παρέσυρε 32χρονη με αυτοκίνητο

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Bενετία: «Καταραμένο» παλάτι του 15ου αιώνα βγήκε στο σφυρί για 20 εκατ.ευρώ - Συνδέθηκε με αυτοκτονίες, δολοφονίες και φρικτά ατυχήματα

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ελάττωμα στη γραμμή εντόπισε το πρώτο πόρισμα των αρχών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 43 νεκρούς

14:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φάληρο: Επιστρέφουν στην «καρδιά» της Εσπλανάδας οι 79 «Δεσμώτες»

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: 5.002 οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι από την καταστολή των διαδηλώσεων - Ερευνώνται άλλοι 9.787

14:42ΚΟΣΜΟΣ

2026: Η χρονιά που η ανθρωπότητα επιστρέφει στη Σελήνη και «κοιτάζει» προς τον Άρη

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της - Οι οικογενειακές υποθέσεις, όταν αφορούν ανήλικα, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν και τα μπλόκα Μαλγάρων και Χαλκηδόνας

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αποχωρούν και επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - «Eπιστημονικά απερίσκεπτη» απόφαση

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Francis Buchholz: Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας των Scorpions - «Οι χορδές σώπασαν»

14:03ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ολοκληρώνεται η έκθεση «Το Ρεμπέτικο σε 70×100» του περιοδικού Gr design

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ξυλοδαρμός του εκδότη της «Μαγνησίας» από αγνώστους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:27ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Φεβρουαρίου: Η πρόγνωση ανά δεκαήμερο

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του λιμενικού από το Άστρος - Παράπονα Κακλαμάνη στον Κικίλια

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της - Οι οικογενειακές υποθέσεις, όταν αφορούν ανήλικα, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Τσακώθηκαν Παγώνη - Καλλιακμάνης για την κακοκαιρία: «Εσύ έχεις λεφτά να φτιάξεις το σπίτι σου»

08:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο χειμώνας επιστρέφει - Νέα 48ωρη κακοκαιρία, πότε ξεκινάει

08:29ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Γέμισε η λίμνη από τις βροχές και τα χιόνια - Εντυπωσιακές εικόνες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Άστρος: Θρήνος στην κηδεία του λιμενικού - Πρόταση Κικίλια να «υιοθετήσει» η Βουλή το παιδί του

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πότε πέφτει - Όλες οι αργίες και τα τριήμερα της χρονιάς

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Καρατζαφέρης

10:50LIFESTYLE

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και της απέσπασαν 23.000 ευρώ

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κάρπαθος και Κιλκίς ανάμεσα στα δέκα ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Το τελευταίο «αντίο» στον Valentino: Συγκίνηση στην κηδεία του «τελευταίου αυτοκράτορα» της μόδας

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Θεωρία ισχυρίζεται ότι στις 12/8 η Γη θα χάσει την βαρύτητά της για 7 δευτερόλεπτα: Τι λέει η NASA

14:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ελάττωμα στη γραμμή εντόπισε το πρώτο πόρισμα των αρχών για το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 43 νεκρούς

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Μιχαλακοπούλου: «Πληρώθηκα για τη βόμβα» - Τα πρώτα λόγια των δύο αδερφών για την έκρηξη στο κλαμπ

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Στη ΜΕΘ του Παίδων δύο παιδιά με γρίπη - Το ένα διασωληνώθηκε

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Νεκρή 59χρονη σε τροχαίο - Την παρέσυρε 32χρονη με αυτοκίνητο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Πολυκατοικίες έχουν χτιστεί πάνω σε ρέμα - Αποκαλυπτικές εικόνες

15:05ΚΟΣΜΟΣ

Bενετία: «Καταραμένο» παλάτι του 15ου αιώνα βγήκε στο σφυρί για 20 εκατ.ευρώ - Συνδέθηκε με αυτοκτονίες, δολοφονίες και φρικτά ατυχήματα

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ποια ήταν η 56χρονη Χριστίνα που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ