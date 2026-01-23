Ολοκληρώνεται η έκθεση «Το Ρεμπέτικο σε 70×100» του περιοδικού Gr design

Τον κύκλο της κλείνει σήμερα η έκθεση του περιοδικού Gr design με τίτλο «To Ρεμπέτικο σε 70×100», η οποία φιλοξενήθηκε για έναν ολόκληρο μήνα στον πολτιστικό χώρο PLEX και επιχείρησε να ξεπεράσει τα όρια μιας απλής εικαστικής παρουσίασης.

Πέρα από τα βασικά εκθέματα, τις 100 αφίσες στο κλασικό μέγεθος 70×100 εκ., έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για το περιοδικό από 100 διαφορετικούς δημιουργούς, η διοργάνωση πλαισιώθηκε από σημαντικές παρουσίες και δράσεις, γεφυρώνοντας με ουσιαστικό τρόπο την ιστορία και την αισθητική του ρεμπέτικου με το σήμερα.

Ο Γιώργος Νταλάρας

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε θερμή, ενώ η παρουσία ανθρώπων του χώρου και εκπροσώπων του ρεμπέτικου προσέδωσε στην έκθεση ιδιαίτερη βαρύτητα.

Καθ’ όλη τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν workshops από τα Cacao Rocks, Βατόμουρο και Odd Bleat, ενισχύοντας τον βιωματικό χαρακτήρα της έκθεσης και ανοίγοντας τον διάλογο ανάμεσα στη μουσική, την εικόνα και τη σύγχρονη δημιουργία.

Η Δήμητρα Γαλάνη

Ο κύκλος της έκθεσης ολοκληρώνεται σήμερα με ένα τελευταίο workshop - με ελεύθερη είσοδο - που πραγματοποιείται παράλληλα στον χώρο της έκθεσης.

Το «ΚΩΤΣΙΝΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ» παρουσιάζει την τεχνική της μονοτυπίας με λαδοπαστέλ σε μέγεθος αφίσας, προσφέροντας στο κοινό μια ζωντανή ματιά στη διαδικασία της χειροποίητης δημιουργίας.

Πρόκειται για έναν δελεαστικό, υβριδικό χώρο που συνδυάζει υπηρεσίες, προϊόντα και εργαστήρια, βασισμένα στη σύμπραξη δύο ανθρώπων με έντονο ανθρώπινο χαρακτήρα και ανθρωπιστική προσέγγιση, απευθυνόμενος σε όσους αναζητούν τη δημιουργία ως εμπειρία.

Το Ρεμπέτικο σε 70x100

Χώρος: PLEX, Κεραμεικού 28

Μέρες: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 έως 23 Ιανουαρίου 2026

Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 18:00-22:00

