«Σκοτεινό σημείο» στο θέατρο Αλκμήνη: Δύο γυναίκες, δύο ζωές, δύο αλήθειες

Η θεατρική παράσταση «Σκοτεινό σημείο», βασισμένη στην ομώνυμη νουβέλα του Πέτρου Κωσταρά, σε διασκευή Αντώνη Σανιάνου και Μαριάννας Καρακώστα ανεβαίνει στο θέατρο Αλκμήνη από 19 Απριλίου.

Λίγα λόγια για το έργο

Στον προθάλαμο ενός νοσοκομείου, η Άννα περιμένει τα αποτελέσματα μιας βιοψίας που θα καθορίσει τη ζωή της. Διαγνωσμένη με καρκίνο στους πνεύμονες, βρίσκεται αντιμέτωπη όχι μόνο με την ασθένεια, αλλά και με έναν βαθύ εσωτερικό απολογισμό.

Μέσα στην αγωνία της αναμονής, καλεί επανειλημμένα την κόρη της, Κλαίρη. Οι κλήσεις της μένουν αναπάντητες — όπως αναπάντητη έχει μείνει για χρόνια και η σχέση τους. Είκοσι χρόνια απόστασης, σιωπής και ανείπωτων συναισθημάτων καθρεφτίζονται σε αυτές τις χαμένες επικοινωνίες.

Όταν τελικά η Κλαίρη ανταποκρίνεται και φτάνει στο νοσοκομείο, οι δύο γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με μια αλήθεια που δεν μπορούν πια να αποφύγουν. Μέσα σε ένα φορτισμένο περιβάλλον, καλούνται να γνωριστούν ξανά από την αρχή.

Δύο γυναίκες. Δύο ζωές. Δύο διαφορετικές αλήθειες.

Και ένα κοινό παρελθόν που ζητά λύτρωση.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αντώνης Σανιάνος

Ερμηνεύουν: Κλαίρη Στεφανίδου, Νέλλυ Μπαριτάκη, Πέτρος Κωσταράς

Βοηθός σκηνοθεσίας: Μαριάννα Καρακώστα

Διασκευή: Αντώνης Σανιάνος, Μαριάννα Καρακώστα

Δραματουργική επιμέλεια: Αντώνης Σανιάνος, Κυριακή Λέντζιου Λέντζιου (κλινική ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια, επιστημονική υπεύθυνη του therapia mind)

Μουσική: Μιχάλης Σαντοριναίος

Φωτογραφία – Βίντεο – Αφίσα: Χρήστος Εζίρογλου (Showreel)

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου

Πληροφορίες παραστάσεων

Κάθε Κυριακή από 19 Απριλίου

Ώρα: 21:00

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων (6–8)