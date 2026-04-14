Γιάννης Φέρτης: Δύο χρόνια από τον θάνατό του - Η διαδρομή ενός σπουδαίου ηθοποιού

Snapshot Ο Γιάννης Φέρτης ήταν σημαντικός εκπρόσωπος του ελληνικού θεάτρου, κινηματογράφου και τηλεόρασης, με καριέρα που ξεκίνησε το 1959.

Σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης του Κάρολος Κουν και έκανε το θεατρικό του ντεμπούτο με το έργο «Η Ηλικία της Νύχτας».

Συνεργάστηκε με μεγάλες προσωπικότητες όπως η Μελίνα Μερκούρη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη Καρέζη, και ίδρυσε δικό του θίασο με την Ξένια Καλογεροπούλου.

Ξεχώρισε στον κινηματογράφο με πάνω από 25 ταινίες, μεταξύ αυτών η «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, και είχε σημαντική παρουσία στην τηλεόραση από το 1976.

Ο Γιάννης Φέρτης αφήνει διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική τέχνη και πολιτισμό, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του.

Δύο χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιάννη Φέρτη, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Με τη χαρακτηριστική βελούδινη φωνή και το χαμηλών τόνων προφίλ του, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Γιάννης Φέρτης

Τα πρώτα βήματα στο θέατρο

Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Φθιώτιδα, ο Γιάννης Φέρτης σπούδασε στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης του Κάρολος Κουν.

Το θεατρικό του ντεμπούτο έγινε το 1959 στο Θέατρο Τέχνης, με το έργο «Η Ηλικία της Νύχτας» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σηματοδοτώντας την αρχή μιας σπουδαίας πορείας.

Σημαντικές συνεργασίες και θεατρικές επιτυχίες

Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με σπουδαία ονόματα, όπως η Μελίνα Μερκούρη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη Καρέζη.

Τζένη Καρέζη και Γιάννης Φέρτης

Ίδρυσε δικό του θίασο μαζί με την Ξένια Καλογεροπούλου, ενώ αργότερα συνεργάστηκε και με τη Μιμή Ντενίση, ανεβάζοντας σημαντικά έργα του ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Η πορεία στον κινηματογράφο

Η κινηματογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1961 με τις ταινίες «Ποια είναι η Μαργαρίτα» και «Αγάπη και Θύελλα».

Ξεχώρισε ιδιαίτερα για τη συμμετοχή του στην ταινία «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, πλάι στην Ειρήνη Παπά, ενώ συνεργάστηκε και με τη Ζωή Λάσκαρη σε γνωστές παραγωγές.

Γιάννης Φέρτης και Ξένια Καλογεροπούλου

Συνολικά συμμετείχε σε περισσότερες από 25 ταινίες, αφήνοντας έντονο το στίγμα του στον ελληνικό κινηματογράφο.

Παρουσία στην τηλεόραση

Παράλληλα με το θέατρο και τον κινηματογράφο, είχε σημαντική παρουσία και στην τηλεόραση, από το 1976 και μετά.

Ο Γιάννης Φέρτης στην σειρά «Οι ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα»

Μεταξύ άλλων, ξεχώρισε σε σειρές όπως «Η Δασκάλα με τα χρυσά μάτια» και «Ο Συμβολαιογράφος», ενώ η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στις «Ιστορίες του αστυνόμου Μπέκα».

Η αφίσα της ταινίας «Αγάπη και Θύελλα»

Μια πορεία που άφησε εποχή

Ο Γιάννης Φέρτης υπήρξε ένας καλλιτέχνης με ήθος, συνέπεια και διακριτική παρουσία, που υπηρέτησε την τέχνη για δεκαετίες.

Δύο χρόνια μετά την απώλειά του, το έργο και η προσφορά του συνεχίζουν να θυμίζουν τη σημασία του στον ελληνικό πολιτισμό.

