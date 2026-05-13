«Fast & Furious»: Οι «Μαχητές των Δρόμων» γίνονται σειρά - Τι αποκάλυψε ο Vin Diesel

Ο Vin Diesel ανακοίνωσε τη νέα live-action σειρά των «Fast & Furious» σε εκδήλωση της NBCUniversal στη Νέα Υόρκη.

Snapshot Το σύμπαν του «Fast & Furious» επεκτείνεται στη μικρή οθόνη με την πρώτη live

action τηλεοπτική σειρά, παραγωγής Vin Diesel για την πλατφόρμα Peacock.

Η σειρά θα διατηρήσει την «οικογενειακή» φιλοσοφία και το πνεύμα του franchise, όπως τόνισε ο Vin Diesel.

Η παραγωγή αναλαμβάνεται από την Universal Television με σεναριογράφους Mike Daniels και Wolfe Coleman, ενώ ο Vin Diesel θα είναι executive producer.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, αλλά αναμένεται να επεκτείνει το κινηματογραφικό σύμπαν και πιθανόν να περιλαμβάνει γνωστούς ή νέους χαρακτήρες.

Η ανακοίνωση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις από τους θαυμαστές, με κάποιους να εκφράζουν ανησυχίες για τη διατήρηση της κινηματογραφικής δυναμικής της σειράς. Snapshot powered by AI

Επίσημα και στη μικρή οθόνη επεκτείνεται το σύμπαν του «Fast & Furious», καθώς ετοιμάζεται η πρώτη live-action τηλεοπτική σειρά των «Μαχητών των Δρόμων», με παραγωγό τον Vin Diesel.

Η σειρά θα δημιουργηθεί για την πλατφόρμα Peacock της NBCUniversal και, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Vin Diesel σε εκδήλωση της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, στόχος είναι να διατηρηθεί η «οικογενειακή» φιλοσοφία που χαρακτήρισε το κινηματογραφικό σύμπαν εδώ και 25 χρόνια.

Ένα νέο κεφάλαιο

Η πρώτη ταινία των «Μαχητών των Δρόμων» κυκλοφόρησε το 2001 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις μέσα από 11 ταινίες.

Vin Diesel says four new original Fast & Furious series are coming to @peacock #upfronts pic.twitter.com/JnEdsoTKra — ADWEEK (@Adweek) May 11, 2026

Παρότι η σειρά έγινε γνωστή αρχικά για τους αγώνες δρόμου και τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα, με τα χρόνια μετατράπηκε σε ένα υπερθέαμα δράσης, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις των χαρακτήρων, την αφοσίωση και την έννοια της οικογένειας.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη σειρά

Ο Vin Diesel θα συμμετέχει ως executive producer μαζί με τους Sam Vincent, Neal Moritz και Pavun Shetty, ενώ το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου αναλαμβάνουν οι Mike Daniels και Wolfe Coleman.

Την παραγωγή υπογράφει η Universal Television, με το project να θεωρείται μία από τις μεγάλες επενδύσεις της Peacock για τα επόμενα χρόνια.

Τι γνωρίζουμε για την υπόθεση

Οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής μυστικές, ωστόσο οι δημιουργοί επιμένουν ότι η σειρά θα διατηρήσει το πνεύμα του «Fast & Furious» και θα επεκτείνει το κινηματογραφικό του σύμπαν.

4 new live-action ‘FAST & FURIOUS’ TV shows are in the works at Peacock.



“For the last decade, we have realized that the fans have wanted more. They wanted us to expand the legacy characters, their stories.” — Vin Diesel. pic.twitter.com/VhOohDg9rj — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 11, 2026

Δεν αποκλείεται να επιστρέψουν γνωστοί χαρακτήρες από τις ταινίες, ενώ υπάρχουν και σενάρια για την εμφάνιση μιας νέας γενιάς πρωταγωνιστών.

Οι αντιδράσεις των φαν

Η ανακοίνωση της σειράς προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές του franchise. Κάποιοι θεωρούν ότι η τηλεοπτική μεταφορά μπορεί να δώσει περισσότερο χώρο στην ανάπτυξη χαρακτήρων και ιστοριών, ενώ άλλοι φοβούνται ότι η σειρά ίσως χάσει τη δυναμική και τη «μεγάλη κινηματογραφική αίσθηση» των ταινιών.

A “Fast & Furious” TV series is officially in the works at Peacock. While Vin Diesel said that four shows were in the works, a source confirms it is in fact only one.



“For the last decade, we have realized that the fans have wanted more,” Vin Diesel said at the NBCUniversal… pic.twitter.com/8r4jIAoDM3 — Variety (@Variety) May 11, 2026

Πάντως, η πλευρά του Vin Diesel διαβεβαιώνει ότι στόχος είναι να μεταφερθεί το πνεύμα της «οικογένειας Fast & Furious» στη νέα εποχή, χωρίς να αλλοιωθεί η ταυτότητα της σειράς.

Διαβάστε επίσης