«Fast & Furious»: Οι «Μαχητές των Δρόμων» γίνονται σειρά - Τι αποκάλυψε ο Vin Diesel

Το κινηματογραφικό σύμπαν περνά για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη με live-action σειρά

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Fast & Furious»: Οι «Μαχητές των Δρόμων» γίνονται σειρά - Τι αποκάλυψε ο Vin Diesel

Ο Vin Diesel ανακοίνωσε τη νέα live-action σειρά των «Fast & Furious» σε εκδήλωση της NBCUniversal στη Νέα Υόρκη.

NBCUniversal Media
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το σύμπαν του «Fast & Furious» επεκτείνεται στη μικρή οθόνη με την πρώτη live
  • action τηλεοπτική σειρά, παραγωγής Vin Diesel για την πλατφόρμα Peacock.
  • Η σειρά θα διατηρήσει την «οικογενειακή» φιλοσοφία και το πνεύμα του franchise, όπως τόνισε ο Vin Diesel.
  • Η παραγωγή αναλαμβάνεται από την Universal Television με σεναριογράφους Mike Daniels και Wolfe Coleman, ενώ ο Vin Diesel θα είναι executive producer.
  • Οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν άγνωστες, αλλά αναμένεται να επεκτείνει το κινηματογραφικό σύμπαν και πιθανόν να περιλαμβάνει γνωστούς ή νέους χαρακτήρες.
  • Η ανακοίνωση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις από τους θαυμαστές, με κάποιους να εκφράζουν ανησυχίες για τη διατήρηση της κινηματογραφικής δυναμικής της σειράς.
Snapshot powered by AI

Επίσημα και στη μικρή οθόνη επεκτείνεται το σύμπαν του «Fast & Furious», καθώς ετοιμάζεται η πρώτη live-action τηλεοπτική σειρά των «Μαχητών των Δρόμων», με παραγωγό τον Vin Diesel.

Η σειρά θα δημιουργηθεί για την πλατφόρμα Peacock της NBCUniversal και, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Vin Diesel σε εκδήλωση της εταιρείας στη Νέα Υόρκη, στόχος είναι να διατηρηθεί η «οικογενειακή» φιλοσοφία που χαρακτήρισε το κινηματογραφικό σύμπαν εδώ και 25 χρόνια.

Ένα νέο κεφάλαιο

Η πρώτη ταινία των «Μαχητών των Δρόμων» κυκλοφόρησε το 2001 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises παγκοσμίως, ξεπερνώντας τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις μέσα από 11 ταινίες.

Παρότι η σειρά έγινε γνωστή αρχικά για τους αγώνες δρόμου και τα εντυπωσιακά αυτοκίνητα, με τα χρόνια μετατράπηκε σε ένα υπερθέαμα δράσης, δίνοντας έμφαση στις σχέσεις των χαρακτήρων, την αφοσίωση και την έννοια της οικογένειας.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη σειρά

Ο Vin Diesel θα συμμετέχει ως executive producer μαζί με τους Sam Vincent, Neal Moritz και Pavun Shetty, ενώ το σενάριο του πιλοτικού επεισοδίου αναλαμβάνουν οι Mike Daniels και Wolfe Coleman.

Την παραγωγή υπογράφει η Universal Television, με το project να θεωρείται μία από τις μεγάλες επενδύσεις της Peacock για τα επόμενα χρόνια.

Τι γνωρίζουμε για την υπόθεση

Οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής μυστικές, ωστόσο οι δημιουργοί επιμένουν ότι η σειρά θα διατηρήσει το πνεύμα του «Fast & Furious» και θα επεκτείνει το κινηματογραφικό του σύμπαν.

Δεν αποκλείεται να επιστρέψουν γνωστοί χαρακτήρες από τις ταινίες, ενώ υπάρχουν και σενάρια για την εμφάνιση μιας νέας γενιάς πρωταγωνιστών.

Οι αντιδράσεις των φαν

Η ανακοίνωση της σειράς προκάλεσε ήδη έντονες αντιδράσεις στους θαυμαστές του franchise. Κάποιοι θεωρούν ότι η τηλεοπτική μεταφορά μπορεί να δώσει περισσότερο χώρο στην ανάπτυξη χαρακτήρων και ιστοριών, ενώ άλλοι φοβούνται ότι η σειρά ίσως χάσει τη δυναμική και τη «μεγάλη κινηματογραφική αίσθηση» των ταινιών.

Πάντως, η πλευρά του Vin Diesel διαβεβαιώνει ότι στόχος είναι να μεταφερθεί το πνεύμα της «οικογένειας Fast & Furious» στη νέα εποχή, χωρίς να αλλοιωθεί η ταυτότητα της σειράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννόπουλος στο Newsbomb: Δύο παιδιά τη μέρα δηλώνουν αυτοκτονικότητα - Αποτρέψαμε 380 πέρυσι από βέβαιο θάνατο

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλόνισε στη δίκη διασώστης του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 3χρονο Άγγελο: «Έκανε έναν αναστεναγμό κι έκλεισε τα μάτια»

13:08ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ για Ομόνοια: Δεν υπήρξε πτώση ατόμου στις ράγες, άνδρας επιχείρησε να περάσει από τη μία πλευρά της αποβάθρας στην άλλη

13:08LIFESTYLE

Άκης Παυλόπουλος και Δημήτρης Οικονόμου μεταμορφώθηκαν σε Akyla λίγο πριν τον τελικό

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μυστήριο με τις σορούς τριών γυναικών – Εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή στο Μπράιτον

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Συγκέντρωση και πορεία της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο της Αθήνας

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι φοιτητικές εκλογές: Πώς μπορούν να ψηφίσουν οι φοιτητές – Φωτογραφίες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Τιθορέα: Έτσι δρούσαν οι γυναίκες της συμμορίας - Βίντεο-ντοκουμέντο από απόπειρα ληστείας σε ATM

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η στιγμή που ΙΧ παρασέρνει ανήλικη - Σκληρές εικόνες (video)

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Το τετ α τετ του Τραμπ με τον Σι - Πέντε βασικά ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

12:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον αυτοκινήτων στη Βοστώνη - Σοβαρά τραυματίες δύο οδηγοί - Δείτε βίντεο

12:35ANNOUNCEMENTS

Η Eurolife FFH επεκτείνει το δίκτυο του My Health F1rst

12:30ANNOUNCEMENTS

COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ: 20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, soundbars και projectors

12:26ΕΘΝΙΚΑ

Παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο κοντά στην Αστυπάλαια

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Συναγερμός στις Αρχές για άνδρα που έπεσε στις γραμμές του Ηλεκτρικού

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: «Καμπανάκι» για τα αποθέματα πετρελαίου - «Μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ»

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

12:05WHAT THE FACT

«Μαγνήτης» για κουνούπια; Η επιστήμη εξηγεί γιατί τσιμπούν εσένα και όχι τον διπλανό σου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

12:26ΕΘΝΙΚΑ

Παρενόχληση στο πλοίο Ocean Link από τουρκική πυραυλάκατο κοντά στην Αστυπάλαια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

11:35ΚΟΣΜΟΣ

Drone στη Λευκάδα: Δεν είναι δικό μας υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια

12:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Βίντεο ντοκουμέντο με το τουριστικό σκάφος που χτύπησε και ακρωτηρίασε τον 22χρονο

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Το έκαναν ξανά: Οι Simpsons είχαν προβλέψει τον χανταϊό το 2012 - «Η ανθρωπότητα πρέπει να αντέξει»

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μέσο: Το drone στη Λευκάδα δεν είναι Magura - Επικαλείται την κατασκευάστρια εταιρεία 

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

12:44ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Η στιγμή που ΙΧ παρασέρνει ανήλικη - Σκληρές εικόνες (video)

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο ποταμός Ευφράτης στερεύει και τα εσχατολογικά σενάρια με προφητείες της Βίβλου δίνουν και παίρνουν

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται ο κύριος, καταστροφικός σεισμός

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ