Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ερωτηματικό η επιστροφή του - Ξεκινούν τα ξημερώματα τα NBA Finals

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Λίγες ώρες πριν το Game 1 των NBA Finals ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Φίνιξ Σανς υπήρξε αλλαγή στο status του τραυματία «Greek Freak».

Ο Αντετοκούνμπο από «doubtful» άλλαξε σε «questionable» στο επίσημο injury report της λίγκας, ενώ θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση λίγο πριν το τζάμπολ των τελικών.

Η συμμετοχή τουηγέτη των Μπακς παραμένει αμφίβολη και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά σε ποιο παιχνίδι της σειράς θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Τα NBA Finals ξεκινούν τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/7).

Το πρόγραμμα των NBA Finals

Το ΝΒΑ γνωστοποίησε το πρόγραμμα των NBA Finals, τα οποία θα μεταδοθούν από την CosmoteTV.

Game 1: Σανς – Μπακς (7/7 - 04:00)

Game 2: Σανς – Μπακς (9/7 - 04:00)

Game 3: Μπακς – Σανς (12/7 - 03:00)

Game 4: Μπακς – Σανς (15/7 - 04:00)

Game 5: Σανς – Μπακς (18/7 - 04:00)*

Game 6: Μπακς – Σανς (21/7 - 04:00)*

Game 7: Σανς – Μπακς (23/7 - 04:00)*

* Αν χρειαστεί.

Οι αριθμοί των NBA Finals

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ VS ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ

1 - Οι Φοίνιξ Σανς αναζητούν το πρώτο πρωτάθλημα NBA στην Ιστορία τους.

3 - Οι Μιλγουόκι Μπακς και οι Φοίνιξ Σανς συμμετέχουν σε Τελικούς ΝΒΑ για τρίτη φορά στην Ιστορία τους.

11 - Οι «Ήλιοι» έφτασαν μέχρι τους Τελικούς του ΝΒΑ στην πρώτη τους εμφάνιση σε πλέι-οφ μετά από 11 χρόνια.

28 - Οι Φοίνιξ Σανς αγωνίστηκαν τελευταία σε Τελικούς ΝΒΑ πριν από 28 χρόνια (1993), όταν ηττήθηκαν από τον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς σε έξι αγώνες.

47 - Οι Μπακς αγωνίστηκαν τελευταία φορά σε Τελικούς NBA πριν από 47 χρόνια (1974), όταν έχασαν από τους Μπόστον Σέλτικς στο Game 7 στο Μιλγουόκι και αφού είχαν κερδίσει το Game 6 σε διπλή παράταση στη Βοστώνη.

50 - Το Μιλγουόκι κέρδισε το μοναδικό του πρωτάθλημα πριν από 50 χρόνια (1971), όταν οι Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και Όσκαρ Ρόμπερτσον οδήγησαν τους Μπακς στο θρίαμβο επί των Μπάλτιμορ Μπούλετς.

1968 - Οι Μπακς και Σανς συμμετείχαν και οι δύο στο NBA το 1968.

1969 - Οι Φοίνιξ Σανς και οι Μιλγουόκι Μπακς συμμετείχαν στο στρίψιμο του κέρματος για να αποφασιστεί ποια ομάδα θα λάβει τη Νο 1 επιλογή στο ΝΒΑ ντραφτ του 1969. Νικητές της διαδικασίας οι Μπακς, οι οποίοι επέλεξαν τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ (2 χρόνια αργότερα τους βοήθησε να κατακτήσουν το πρωτάθλημα του NBA).

1978 - Οι Μπακς και Σανς τέθηκαν αντίπαλοι στον πρώτο γύρο των πλέι-οφ του NBA το 1978, σε μία σειρά best of three που ανέδειξε νικητές τα «Ελάφια».

1.829 - Η απόσταση μεταξύ του Fiserv του Μιλγουόκι και της Phoenix Suns Arena

ΠΑΙΚΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ

1 - Ο Τζέι Κράουντερ των Σανς είναι ο μοναδικός παίκτης από τις δύο φιναλίστ που έχει αγωνιστεί σε τελικούς του NBA (το 2020 με τους Μαϊάμι Χιτ).

3 - Ο Ντέβιν Μπούκερ των Φοίνιξ Σανς και οι Τζρου Χόλιντεϊ, Κρις Μίντλετον των Μιλγουόκι Μπακς είναι τρεις από τους 12 παίκτες που έχουν επιλεγεί στην Εθνική των ΗΠΑ, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

4 - Ο επικεφαλής προπονητής των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ κέρδισε τέσσερα πρωταθλήματα NBA ως βοηθός στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

5 - Ο Πι Τζέι Τάκερ των Μιλγουόκι Μπακς αγωνίστηκε πέντε σεζόν με τους Σανς (από το 2012-17).

7 - Ο τζένεραλ μάνατζερ του Φοίνιξ, Τζέιμς Τζόουνς, συμμετείχε σε τελικούς NBA σε κάθε μία από τις επτά τελευταίες του σεζόν ως παίκτης.

12 - Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο του Μιλγουόκι είναι ένας από τους 12 παίκτες που κέρδισαν back-to-back το βραβείο του NBA MVP.

16 - Στην 16η σεζόν του, ο Κρις Πολ των Σανς έφτασε στους Τελικούς του NBA για πρώτη φορά στην καριέρα του.

23 - Ο Ντεάντε Άιτον των Σανς, γιορτάζει τα 23α γενέθλιά του στις 23 Ιουλίου - μία ημέρα μετά από ένα πιθανό Game 7 στους τελικούς του NBA.

34 - Ο Τζον Χορστ διορίστηκε στη θέση του τζένεραλ μάνατζερ των Μπακς σε ηλικία 34 ετών το 2017.

70 - Ο Ντέβιν Μπούκερ σημείωσε 70 πόντους εναντίον των Μπόστον Σέλτικς στις 24 Μαρτίου 2017.

2017 - Ο προπονητής των Σανς, Μόντι Γουίλιαμς, κέρδισε το πρώτο βραβείο "Sager Strong" το 2017.

