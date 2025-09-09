Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»
Η ομάδα του «τριφυλλιού» παρουσίασε, μέσω των social media, το τελικό ρόστερ της ομάδας και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αύριο το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας (καθαρά προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στο Περιστέρι) και με τον ανεπίσημο αυτόν τρόπο οι "πράσινοι" μπάινουν σε... αγωνιστικούς ρυθμούς.
Σήμερα η ομάδα του "τριφυλλιού" παρουσίασε στα social media της ομάδας το τελικό της ρόστερ αλλά και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών, καλώντας τον κόσμο να κλείσει τη θέση του στο «Telekom Center Athens».
Δείτε αναλυτικά:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός στον Πύργο Αθηνών - Πυροσβεστική στο σημείο
15:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μικροσκοπικός μελοασβός τα «έβαλε» με ολόκληρο ελέφαντα
14:59 ∙ LIFESTYLE
Η ανατροπή στο MEGA με την Αναστασία Γιάμαλη
14:58 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Fougaro ArtCenter: Διήμερο φεστιβάλ με μουσική και κρασί Νεμέας
14:50 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»
11:35 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνέλαβαν τους γιους πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια
14:40 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ