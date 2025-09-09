Παναθηναϊκός AKTOR: «Αυτή είναι η ομάδα μας»

Αύριο το μεσημέρι ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνει το πρώτο φιλικό προετοιμασίας (καθαρά προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στο Περιστέρι) και με τον ανεπίσημο αυτόν τρόπο οι "πράσινοι" μπάινουν σε... αγωνιστικούς ρυθμούς.

Σήμερα η ομάδα του "τριφυλλιού" παρουσίασε στα social media της ομάδας το τελικό της ρόστερ αλλά και τα νούμερα στις φανέλες των παικτών, καλώντας τον κόσμο να κλείσει τη θέση του στο «Telekom Center Athens».

Δείτε αναλυτικά: