Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

«Οι μπασκετικές Κυριακές επιστρέφουν για όλη την “πράσινη” οικογένεια», όπως αναφέρει το «τριφύλλι», με τα εισιτήρια για το εντός έδρας ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ να βγαίνουν στην κυκλοφορία.

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την Κυριακή (5/10) ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της GBL. Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων με το εξής μήνυμα:

«Οι μπασκετικές Κυριακές επιστρέφουν για όλη την πράσινη οικογένεια!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου (16:00), στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και σας περιμένει στο Telekom Center Athens για μία μεγάλη… γιορτή!

Δράσεις για μικρούς και μεγάλους, εκπλήξεις εντός και εκτός παρκέ και η μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε να δημιουργούμε!

Ελάτε με την οικογένειά σας για να θέσουμε μαζί την εκκίνηση και του ελληνικού πρωταθλήματος!».

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου (16:00), για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας άμεσα και ελάτε να επιστρέψουμε στις «πράσινες» μπασκετικές μας Κυριακές, με δράσεις για όλη την οικογένεια.

Εκπλήξεις και νέες δραστηριότητες, τόσο σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου Telekom Center Athens, όσο και εντός του παρκέ, περιμένουν κάθε Παναθηναϊκή οικογένεια.

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.
*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.
**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:
Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:
Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.
Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:
Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:
Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.
Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:
-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΏ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.
**Σημειώνεται πως στους αγώνες της Stoiximan GBL, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Αυστηρότερο πλαίσιο και πρόστιμα - Ερχονται διαγραφές από την ΑΑΔΕ

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: «Τελευταία προειδοποίηση» να εκκενώσουν απήυθυνε το Ισραήλ στους κατοίκους - «Τρομοκράτες» όσοι μείνουν

16:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ηχηρή προειδοποίηση Τραμπ κατά Ισραήλ: Οποιαδήποτε επίθεση κατά του Κατάρ θα θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ - Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα

16:29ΥΓΕΙΑ

ΟΗΕ - ΠΟΥ: Παγκόσμιο Βραβείο στην Ελλάδα για την εξαιρετική επίδοση στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε αντιπαράθεση με Ρωσία - Δανία: Έχουμε εντολή να καταρρίψουμε τα drones

16:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εθνικό Θέατρο: Το Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα για τη σεζόν 2025-2026

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Από τι πέθανε ο 53χρονος που έψαχνε για λίρες στη σπηλιά

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός εξερευνητής έγραψε ιστορία: «Κατέκτησε» επτά από τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του πλανήτη

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League, Θέλτα: «Είμαστε θυμωμένοι και στεναχωρημένοι» τόνισε ο Χιράλντες πριν τον ΠΑΟΚ

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Παράτησαν νεογέννητο μέσα σε χαρτόκουτο στην άκρη του δρόμου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Πολίτες «κατασκηνώνουν» στα σύνορα με το Πακιστάν για να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Από την «S1mOne» του Αλ Πατσίνο στην «Τίλι Νόργουντ»: Πώς το Χόλιγουντ έφτασε στα πρόθυρα νευρικής κρίσης

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα δύο 17χρονες Ελληνίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Ένα μήνα στη φυλακή η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Δολοπλοκίες και συνωμοσίες για τη διαδοχή Ερντογάν: Το σκάνδαλο με το ανοικτό μικρόφωνο στον Λευκό Οίκο, οι δηλώσεις Φιντάν, το πήραμε τα αρ...α μας και η απόλυση του δημοσιογράφου

14:06LIFESTYLE

Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Φυλακή και να μην ξαναοδηγήσει ποτέ» - Το σχόλιο για την υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη - Βίντεο

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Λύκοι κατασπάραξαν αδέσποτο σκύλο στο Μενίδι (Προσοχή - Σκληρές εικόνες)

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

15:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ - Ο Κοκλώνης διαψεύδει εμπλοκή του και απειλεί με αγωγές - Δεν κατηγορείται, πληροφορίες όμως αναφέρουν ότι «συνδέεται» με εικονικά τιμολόγια €1,5 εκατ.

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

16:31LIFESTYLE

Δανάη Παππά: Η πρώτη αντίδραση μετά τον χορό με τον Βασίλη Μπισμπίκη στη Μεταμόρφωση

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σούπερ μάρκετ: Mείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων στο πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο Θεοδωρικάκος

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: 17χρονη Ελληνίδα και φίλη της νεκρές σε τροχαίο

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ