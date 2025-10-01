Παναθηναϊκός AKTOR: Στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον ΠΑΟΚ

Την Κυριακή (5/10) ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της GBL. Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων με το εξής μήνυμα:



«Οι μπασκετικές Κυριακές επιστρέφουν για όλη την πράσινη οικογένεια!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου (16:00), στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL και σας περιμένει στο Telekom Center Athens για μία μεγάλη… γιορτή!

Δράσεις για μικρούς και μεγάλους, εκπλήξεις εντός και εκτός παρκέ και η μοναδική ατμόσφαιρα που μόνο εμείς ξέρουμε να δημιουργούμε!

Ελάτε με την οικογένειά σας για να θέσουμε μαζί την εκκίνηση και του ελληνικού πρωταθλήματος!».

Αναλυτικά οι λεπτομέρειες:

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου (16:00), για την πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Εξασφαλίστε το εισιτήριό σας άμεσα και ελάτε να επιστρέψουμε στις «πράσινες» μπασκετικές μας Κυριακές, με δράσεις για όλη την οικογένεια.

Εκπλήξεις και νέες δραστηριότητες, τόσο σε κάθε επίπεδο του ανακαινισμένου Telekom Center Athens, όσο και εντός του παρκέ, περιμένουν κάθε Παναθηναϊκή οικογένεια.

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.

**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:

Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΏ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης.

**Σημειώνεται πως στους αγώνες της Stoiximan GBL, η είσοδος των παιδιών άνω των τριών ετών γίνεται αποκλειστικά με την επίδειξη ξεχωριστού εισιτηρίου και σε καμία περίπτωση με αυτό του γονέα.