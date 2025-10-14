Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: Οι διαιτητές του αγώνα
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν το βράδυ της Τετάρτης (15/10) με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την γαλλική Βιλερμπάν στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Euroleague.
Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε τους τρεις διαιτητές οι οποίοι θα βρεθούν στο ματς της Αθήνας.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τον Κάρλος Περούγκα από την Ισπανία, τον Πιοτρ Παστούσιακ από την Πολωνία και τον Κρίστιαν Τάις από την Γερμανία.
