LIVE Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Το κρίσιμο ματς στην Κωνσταντινούπολη

Την πιο δύσκολη, μέχρι στιγμής, αποστολή έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη από χθες το μεσημέρι, για την αποψινή «μάχη» με την Εφές για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει θέλξει μέχρι στιγμής με την απόδοσή του, παρουσιάζοντας αρκετά θέματα στην αγωνιστική του εικόνα, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι έχει ήδη τρεις νίκες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και απόψε θέλει να τις κάνει τέσσερις.

Αυτό μόνο εύκολο δε θα είναι αν κρίνουμε από την εικόνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βιλερμπάν, αλλά και την εικόνα της Εφές απέναντι στον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και μετά το διπλό στο Φάληρο θέλει να πάρει την νίκη και κόντρα στον Παναθηναϊκό, ανεβαίνοντας ακόμα περισσότερο στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει πάρει 14 παίκτες στην αποστολή στην Τουρκία, μιας και έχει συμπεριλάβει και τον Γιάννη Κουζέλογλου, ενώ οι μόνοι που έμειναν στην Αθήνα είναι οι τραυματίες Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR:

