Παρτιζάν: Ανακοίνωσε επίσημα τον Καλάθη - Το αντίο της Μονακό

Ο Έλληνας γκαρντ αποχώρησε από τη Μονακό, η οποία το πρωί της Τετάρτης (29/10) ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Μάλιστα, τον αποχαιρέτησε μ’ ένα συγκινητικό μήνυμα, αναφέροντας:

«Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού

Με αμοιβαία συμφωνία, ο σύλλογος και ο παίκτης αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους πριν από το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Όλη η οικογένεια μπάσκετ της AS Monaco σου εύχεται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας σου».

Ελάχιστα λεπτά μετά την επισημοποίηση του τέλος της συνεργασίας του Καλάθη με τον Μονακό, ήρθε και η επίσμη ανακοίνωση της Παρτιζάν για την απόκτηση του έμπειρου παίκτη, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Νικ Καλάθη να... ξανασμίγουν μετά από 13 ολόκληρα χρόνια.

