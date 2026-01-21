Ολυμπιακός, Μπαρτζώκας: «Ανθρώπινο να έχει εξτρά κίνητρο ο Λι» - Όσα δήλωσε ενόψει Αντολού Εφές

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κι ο Τόμας Ουόκαπ μίλησαν για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αναντολού Εφές, κατά την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής για την Πόλη.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στις απουσίες της ομάδας του Πειραιά, η οποία ταξίδεψε δίχως τους Μιλουτίνοφ και Νιλικίνα.

Επίσης, ο Μπαρτζώκας στο σχολίασε και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον μέχρι πρότινος παίκτη του, Σέιμπεν Λι, ενώ εκθείασε τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Τόμας Ουόκαπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι: «δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν», ενώ στάθηκε και στο πόσο καλά παίζει αυτή την περίοδο η Αναντολού Εφές.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

Για το ματς: «Δεν περιμένουμε κάτι άλλο από το ματς, αφού είναι ομάδα με ταλέντο και καλό προπονητή».

Για τον Λι: «Όλοι έχoυμε καλά αισθήματα για τον Λι. Θέλαμε παίκτη στον άσσο και όχι στο δύο. Ήταν θέμα χημείας. Παίζει καλά, σκοράρει πολύ και είναι ανθρώπινο να έχει έξτρα κίνητρο απέναντι στην παλιά του ομάδα».

Για την απώλεια του Μιλουτίνοφ: «Δεν παίζει και ο Νιλικίνα, γιατί χθες έπαιξε με ενοχλήσεις και δεν νιώθει έτοιμος και έχουμε απουσίες στο ένα. Πρέπει να κάνουμε τρικ. Ο Μιλουτίνοφ λόγω του πρωτοκόλλου που απαγορεύει δεν θα παίξει. Έχουμε όμως τον Τζόουνς και τον Χολ και δεν θα έχουμε θέμα εκεί».

Για τη διαχείριση του ματς με Μακάμπι: «Και στα δύο και ανάλογα με τη διαχείριση. Πρέπει να κάνουμε μία ρεαλιστική προσέγγιση και όχι μόνο στα αρνητικά και στα θετικά. Χθες παρασυρθήκαμε στο +24 και χαλαρώσαμε και δεν θέλαμε να κάνουμε τα δύσκολα του μπάσκετ. Είναι αδύνατον να ζητάς στους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι 40 λεπτά τόσα ματς».

Για τη δημιουργία: «Όλοι ξέρουν τη φιλοσοφία μας. Όσο έχουν πειστεί να κάνουν αυτό που πρέπει τότε δεν θα έχει κανείς παράπονο».

Για τον Βεζένκοφ: «Δεν είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, γιατί έχει τέτοιες δυνατότητες που μπορεί να βελτιώνεται συνέχεια. Νομίζω ότι ο τρόπος που παίζει είναι φανταστικός».

Οι δηλώσεις του Τόμας Ουόκαπ

«Η Εφές παίζει καλά αυτή την περίοδο, έχει ταλέντο ως ομάδα. Έπαιξαν καλά απέναντι στην Χάποελ και θα είναι απαιτητικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Θα πρέπει να βγάλουμε ενέργεια στην άμυνα πρωτίστως. Η χημεία μας δείχνει εξαιρετική τώρα κι αυτό έρχεται με την κυκλοφορία της μπάλας. Όλοι νιώθουν αυτοπεποίθηση, όλοι παίρνουν επιθέσεις και όσο χτίζουμε πάνω σε αυτό, θα γινόμαστε καλύτεροι. Είναι σημαντικό που έχουμε ένα σερί νικών, δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος από το πρώτο ματς της σεζόν, αλλά αυτή την περίοδο γινόμαστε όλο και καλύτεροι», τόνισε ο διεθνής άσος.

Σε ερώτηση για τον αν σκέφτεται το Final Four: «Όχι, εστιάζουμε στην Εφές».

Για το γεγονός ότι θα βρει απέναντί του τον άλλοτε συμπαίκτη του, Σέιμπεν Λι, είπε: «Ο Σέιμπεν είναι πολύ καλό παιδί, όλοι λυπηθήκαμε που έφυγε γιατί είχε σημαντική παρουσία στα αποδυτήρια. Ανυπομονώ να τον ξαναδώ».

Τέλος, μίλήσε για την παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς ως τώρα: «Το παιχνίδι του μιλά από μόνο του. Είχε άμεση επίδραση στο παιχνίδι της ομάδας από την πρώτη στιγμή που ήρθε εδώ. Φέρνει πολλή ενέργεια σε άμυνα κι επίθεση, βοηθά στα ριμπάουντ, κλέβει, αλλοιώνει. Είναι φανταστικός ως τώρα».

