Ημέρα Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

Με τη χθεσινή του εικόνα κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, στο Telekom Center Athens και τη σοκαριστική ήττα την οποία γνώρισαν οι «πράσινοι», ο Παναθηναϊκός απλώς επιβεβαίωσε αυτό που βλέπουν όλοι. Ότι η ομάδα του «τριφυλλιού» είναι αγωνιστικά «άρρωστη» και ο Εργκίν Αταμάν με τους παίκτες του οφείλουν άμεσα να βρουν τις λύσεις για να μπορέσουν να πατήσουν και πάλι στα πόδια τους και να συνεχίσουν να διεκδικούν τους στόχους της φετινής σεζόν.

Με πρώτο και καλύτερο τον στόχο του Κυπέλλου, με την ομάδα του Παναθηναϊκού να αναχωρεί αύριο το απόγευμα για την Κρήτη και το Ηράκλειο, όπου θα πραγματοποιηθεί και φέτος η τελική φάση του θεσμού.

Στην προσπάθειά του αυτή ο Παναθηναϊκός θα έχει ένα επιπλέον «όπλο». Τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού έφτασε στην Ελλάδα, χθες τα ξημερώματα, λίγο μετά τις 2 το πρωί και από σήμερα ολοκληρώνει και τις τελευταίες λεπτομέρειες που απαιτούνται για να μπορέσει να φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι και το Νο 11 στην πλάτη.

Ο Ντέιβις θπέρασε σήμερα από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εν συνεχεία θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή του, Εργκίν Αταμάν.

Ο Τούρκος τεχνικός, άλλωστε, στη διάρκεια των δηλώσεών του στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό τόνισε ότι υπολογίζει κανονικά τον Αμερικανό power forward για το Final-8 της Κρήτης, υπογραμμίζοντας πως έχει μιλήσει μαζί του και γνωρίζει την κατάστασή του.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σαφώς και δε θα μπει στην ομάδα και θα τη μεταμορφώσει αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος με την τεράστια εμπειρία του και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του μπορεί να τονώσει άμεσα την ψυχολογία της ομάδας, να δώσει στοιχεία που λείπουν στην ομάδα και οι «πράσινοι» να μπορέσουν να βρουν και πάλι τον πραγματικό τους εαυτό.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ προκειμένου να υποβληθεί στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/Zwkm9Jmg4t — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 16, 2026

