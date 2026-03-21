Παναθηναϊκός: Ο Αταμάν αποθέωσε τον Χουάτσο στα «πράσινα» αποδυτήρια (video)

Ο Ισπανός φόργουορντ αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα στην ανατροπή του «τριφυλλιού», με τον τεχνικό του «τριφυλλιού» να τον αποθεώνει μπροστά στους υπόλοιπους παίκτες.

«Λοιπόν, στατιστικά είδα ότι ο Νάιτζελ έπαιξε καλά στην επίθεση, ο Κέντρικ, ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έβαλαν μεγάλα σουτ. Αλλά ο Χουάντσο έπαιξε καταπληκτική άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή δουλειά, Χουάντσο. Καλή δουλειά, φίλε», ήταν τα λόγια του Αταμάν για τον Ερνανγκόμεθ.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την ομιλία:

Coach Ergin Ataman congratulates the team on a great collective effort and highlights the defensive mindset in the final quarter. ?



The challenge remains high as every upcoming game becomes even more demanding.



— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 21, 2026

