Νέο πλήγμα στον Παναθηναϊκό AKTOR: Νοκ άουτ με θλάση ο Ρογκαβόπουλος

Τα προβλήματα μαζεύονται ξανά για τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πιο κρίσιμο σημείο της σεζόν.

Μετά την ατυχία με τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος υπέστη ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για το ματς με τη Μονακό, ένα ακόμα πλήγμα έρχεται να χτυπήσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετέβη στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού του ποδιού» αναφέρει η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, συμπληρώνοντας πως «η κατάστασή του θα επανεξετάζεται καθημερινά».

Ο Έλληνας διεθνής χάνει δεδομένα την αναμέτρηση με τη Μονακό (27/3, 21:15) για την EuroLeague, σε ένα χρονικό σημείο που είχε ανεβασμένη απόδοση και κέρδιζε χρόνο στο rotation του Αταμάν.

Τη φετινή σεζόν στην EuroLeague ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μετράει 4.7 πόντους και 2.1 ριμπάουντ σε 11:46 κατά μέσο όρο χρόνο συμμετοχής, σε συνολικά 27 παιχνίδια.