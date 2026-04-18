Euroleague: Το πρόγραμμα των playoffs – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός

Το αναλυτικό πρόγραμμα για τα Game 1 και Game 2 των playoffs γνωστοποίησε η Euroleague, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση της regular season.

Ο Ολυμπιακός θα δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στο ΣΕΦ, με τον αντίπαλό του να προκύπτει από τη διαδικασία των Play-In. Οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 28 και 30 Απριλίου στις 21:00.

Σε περίπτωση πρόκρισης με την… πρώτη του Παναθηναϊκού στα playoffs, θα αγωνιστεί τις ίδιες ημερομηνίες. Να θυμίσουμε ότι οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν τη Μονακό την Τρίτη (21/04) στο Telekom Center Athens (21/4, 21:00) για τα Play-In, ενώ την ίδια ημέρα η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί τον Ερυθρό Αστέρα (21/4, 21:45).

Αντίθετα, στο σενάριο ήττας των «πράσινων» στο πρώτο ματς των play in, τότε θα έχουν μία δεύτερη… ευκαιρία, αντιμετωπίζοντας τον νικητή της «μονομαχίας» της Μπαρτσελόνα με τον Ερυθρό Αστέρα, που θα γίνει στη Βαρκελώνη, για την 8η θέση. Σ’ αυτήν την περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο «αιώνιας» κόντρας στα play offs, αφού η ομάδα που θα πάρει το τελευταίο «εισιτήριο» των play in, τότε θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα των playoffs

Game 1

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (28/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (28/4, 20:45)

Βαλένθια – Νικητής Play-In (28/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (29/4, 21:45)

Game 2

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In (30/4, 21:00)

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (30/4, 20:45)

Βαλένθια – Νικητής Play-In (30/4, 21:45)

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ (1/5, 21:45)

Game 3 (5-6 Μαΐου)

Νικητής Play-In – Ολυμπιακός

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Νικητής Play-In – Βαλένθια

Game 4 (7-8 Μαΐου)

Νικητής Play-In – Ολυμπιακός

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

Νικητής Play-In – Βαλένθια

Game 5 (12-13/5)

Ολυμπιακός – Νικητής Play-In

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ

Βαλένθια – Νικητής Play-In

