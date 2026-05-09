NBA Playoffs: Ασταμάτητος ο Γουεμπανιαμά και… 2-1 οι Σπερς κόντρα στους Τίμπεργουλβς

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά κυριάρχησε με 39 πόντους και 15 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Σαν Αντόνιο Σπερς στη νίκη με 115-108 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, σε αναμέτρηση για τα ημιτελικά της Δύσης στα NBA Playoffs.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση και οδήγησε τους Σπερς στη νίκη (115-108) επί των Τίμπεργουλβς, δίνοντας προβάδισμα 2-1 στη σειρά των ημιτελικών της Δύσης στα NBA Playoffs.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 39 πόντους, 15 ριμπάουντ και πέντε τάπες, έχοντας καθοριστική παρουσία και στις δύο πλευρές του παρκέ. Παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίθεση με 13/18 σουτ εντός παιδιάς και 10/12 βολές.

Οι Σπερς έφτασαν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους μετά την ήττα στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, με τον ΝτιΆαρον Φοξ να προσθέτει 17 πόντους, ενώ ο Στέφον Καστλ είχε 13 πόντους και 12 ασίστ, καταγράφοντας το κορυφαίο «+/-» της ομάδας με +17. Για τη Μινεσότα, ο Άντονι Έντουαρντς σημείωσε 32 πόντους και μάζεψε 14 ριμπάουντ, ενώ ο Ναζ Ριντ πρόσθεσε 18 πόντους και εννέα ριμπάουντ. Παρά τη βελτιωμένη αμυντική εικόνα των Τίμπεργουλβς μετά το κακό ξεκίνημα, οι Σπερς βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια στην τρίτη περίοδο με 6/10 τρίποντα.

Η Μινεσότα κατάφερε να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, μειώνοντας σε 99-98 λίγο περισσότερο από έξι λεπτά πριν το τέλος, όταν ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς κέρδισε το πέμπτο φάουλ του Γουεμπανιαμά και ευστόχησε σε δύο βολές. Οι Σπερς, ωστόσο, διατήρησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Ο Γουεμπανιαμά παρέμεινε ψύχραιμος παρά την πίεση των φάουλ και σημείωσε 16 πόντους στην τελευταία περίοδο. Μάλιστα, πέτυχε κρίσιμο τρίποντο λίγο πριν το τέλος, απαντώντας σε αντίστοιχο καλάθι του Ριντ, αυξάνοντας τη διαφορά στους έξι πόντους.

Οι Τίμπεργουλβς είχαν εξαιρετικά άστοχο ξεκίνημα, χάνοντας τα πρώτα 12 σουτ τους, ενώ χρειάστηκαν περισσότερα από έξι λεπτά για να πετύχουν το πρώτο τους καλάθι με τον Ρούντι Γκομπέρ. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι χάρη στην άμυνά τους και έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο ισόπαλοι 51-51.

Ο Έντουαρντς είχε ήδη 22 πόντους στο πρώτο μέρος, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό στο αριστερό γόνατο που τον ταλαιπώρησε πριν από την έναρξη της σειράς. Οι Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς και Τζούλιους Ραντλ δυσκολεύτηκαν σημαντικά απέναντι στην παρουσία του Γουεμπανιαμά κοντά στο καλάθι, ολοκληρώνοντας μαζί το παιχνίδι με μόλις 8/34 σουτ.

Το Game 4 της σειράς θα διεξαχθεί την Κυριακή (10/05) στη Μινεσότα, ενώ το πέμπτο παιχνίδι θα επιστρέψει στο Σαν Αντόνιο την Τρίτη (12/05).

Τα highlights του Τίμπεργουλφς - Σπερς

