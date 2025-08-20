Παρωδία το μήκος στο Diamond League λόγω καταρρακτώδους βροχής, αποσύρθηκε ο Τεντόγλου

Το Diamond League της Λοζάνης, δυστυχώς σημαδεύτηκε από την έντονη και ασταμάτητη βροχή. Οι… ουρανοί άνοιξαν και πάλι, με αποτέλεσμα τα αγωνίσματα να διεξαχθούν υπό αντίξοες έως επικίνδυνες συνθήκες. Μεταξύ αυτών και το άλμα εις μήκος.

Ο Μίλτος Τεντόγλου και οι υπόλοιποι αθλητές, κλήθηκαν να κάνουν τις προσπάθειές τους ενώ έβρεχε καταρρακτωδώς, με αποτέλεσμα να σηκώνεται νερό ακόμη και στο κρίσιμο πάτημα στη βαλβίδα. Αποτέλεσμα ήταν να φοβούνται τραυματισμούς οι αθλητές και να μην μπορέσει κανείς να κάνει επίδοση που θα φτάνει έστω τα 8 μέτρα.

Ο Έλληνας κορυφαίος άλτης του μήκους, αρκέστηκε στις δύο προσπάθειες. Άφησε το πρώτο άλμα, έκανε 7,52 στο δεύτερο και 6,77 στο τρίτο. Σταματώντας εκεί τον αγώνα του.

Ο Ιταλός Φουρλάνι, παραλίγο να αντιμετωπίσει πρόβλημα όταν στο άλμα του απ’ το νερό σηκώθηκε η βαλβίδα την ώρα που πατούσε για να κάνει την προσπάθειά του. Μάλιστα διακόπηκε για κάποια ώρα το αγώνισμα.

Πρώτος ήρθε ο Ανβάροβ απ’ το Ουζμπεκιστάν με άλμα στα 7,84. Εκτός τριάδας έμειναν οι κορυφαίοι αθλητές του αγωνίσματος, όπως ο Τεντόγλου φυσικά, ο ΜακΛίοντ, ο Πίνοκ, ο Φουρλάνι. Δεύτερος ήρθε ο Εχάμερ (δεν έκανε όλες τις προσπάθειές του ο Ελβετός) και τρίτος ο Γκέιλ απ’ την Τζαμάικα.